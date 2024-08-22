近年來臺北市立中山國中積極推動國際教育與雙語教育，於110學年度升格為雙語教育學校，學生沉浸在雙語情境的氛圍下，自然而然學習各種語言，並將所學應用於生活之中。今年暑假中山國中與教育部、僑委會及臺北市政府教育局合辦「2024海外青年志工英語服務營」，邀請來自北美洲美國與加拿大共8位海外青年志工蒞校辦理10天的營隊，共計招收52位學生報名參加。

中外零食文化分享。(照片/臺北市立中山國民中學提供)

營隊全程以英語進行教學互動，培養參與學生沉浸式的英語體驗，藉由雙語教師與海外青年志工為期一週的課程共備，規劃學生在全英語的情境中耳濡目染，體會美式教育帶來的豐富饗宴。舉凡美加文化體驗如：美加卡通美術應用、英語童話/詩歌之美、中外零食文化、中外流行時尚、日本紙藝體驗等。同時安排趣味體育活動如：瑜珈/覺察練習、認識身體/健身與身心健康、小小奧運會等。教學團隊規劃了青少年創意手作饗宴如：手工冰淇淋、美式鬆餅製作、美式烤棉花糖製作等；亦有寓教於樂的科學探究課程如：認識美加動物、非牛頓流體力學、生活中的機率、從餅乾認識環境科學、大象牙膏科學實驗、水與植物的關係等。另外，本次亦結合雙語營隊，邀請本校雙語教師，開辦印越文化體驗、古典舞蹈之美、針線手作工藝、美式排球體適能、中山尋寶定向越野、認識松山機場與世界之旅等課程，讓參與的學子們滿載而歸，度過一個充實愉快的暑假！

雙語-針線手作工藝。(照片/臺北市立中山國民中學提供)

透過豐盛多元的課程安排，除滿足學生多元智能發展的需求外，更讓學生比較美加文化與臺灣在地文化的異同，欣賞他國的特色與優點，開拓國際視野與拓展生命經驗。課程活動中學生用心投入，積極參與，並對海外志工的付出與照顧滿懷感謝，家長於課程實施前夠提供許多的肯定與支持，感謝學校安排如此充實豐盛的營隊課程內容，使學生受益良多，並同時造福了不方便出國卻也想學習體驗外國文化的莘莘學子，教育意義非凡，共創學校、學生與海外青年志工的三贏局面。