為慶祝祖父母節，中臺科技大學附設謙和賀日照中心今(22）日舉辦「幸福傳承‧祖孫同樂會」活動，特別邀請中臺科大附設益民非營利幼兒園的學童共同參與，場面溫馨感人。中臺科大陳錦杏校長親臨現場主持活動，與長者和學童們一同度過充滿歡笑與愛的時光。

此次活動現場設計多個充滿趣味與挑戰的闖關遊戲，鼓勵學童與長輩協力合作，共同完成任務，藉此加深彼此的情感聯繫。其中，「記憶大挑戰」遊戲讓參與者運用記憶力和注意力尋找相同卡片進行配對；「我是釣魚高手」則要求挑戰者依照任務卡片釣出指定數量的魚；而「夜市圈圈捕手」則考驗參與者的技巧，只要套中獎品即可成功闖關。透過遊戲活動不僅激發參與者的智力與技巧，還鼓勵跨世代的合作精神，孩子們和長輩們在遊戲中相互扶持，現場洋溢著笑聲與歡樂。

「我是釣魚高手」要求挑戰者依照任務卡片釣出指定數量的魚。(照片/中臺科技大學提供)

除闖關遊戲外，活動中還安排感人的奉茶儀式，由學童們親手為爺爺奶奶奉上熱茶，表達對長輩的敬意與感恩之情。學童們也精心製作祝福卡片，將誠摯的祝福送給長輩們，讓現場充滿溫馨與感人的氣氛。中臺科大陳錦杏校長在活動中表示：「這次的祖孫同樂會不僅是長者和幼兒共享歡樂的時刻，更是我們實踐永續發展目標的重要一環，我們希望藉由這樣的活動，讓不同世代在互動中學習與成長，共同為社會的美好未來貢獻力量。」

除闖關遊戲外，活動中還安排感人的奉茶儀式，由學童們親手為爺爺奶奶奉上熱茶，表達對長輩的敬意與感恩之情。(照片/中臺科技大學提供)

本次祖孫同樂會活動呼應聯合國永續發展目標（SDGs）的精神，特別是「SDG 3良好健康與福祉」、「SDG 4優質教育」以及「SDG 11永續城鄉與社區」的理念，透過祖孫間的互動，促進身心健康、推動老幼共同學習與教育，並為打造更和諧的社區環境做出貢獻。未來，謙和賀日照中心與益民非營利幼兒園將繼續攜手，持續舉辦更多促進跨世代交流的活動，為社區帶來更多的溫暖與正能量。