引領傳播教育發展與突破的世新大學，頂尖設備、特色師資與教學成果名聲遠播，新學期又增加了十餘位專任教師，有獲得國內外大獎肯定的專業人士，像是好萊塢資深電影視覺特效總監張智仁、手握4座廣播金鐘獎的宋修聖，亦有世新培育的產學專家，像是世新行管博士鄧婷婷等人，分別於廣播電視電影學系（廣電系）、公共關係暨廣告學系（公廣系）、傳播管理學系（傳管系）與數位多媒體設計學系（數媒系）任教，透過課程將自身豐富經歷及專業知識，傳授給世新學生。

新學年，世新廣電系新聘專任師資多達7人，包括張智仁、宋修聖、游婷敬、蕭宗志、謝淳清、陳益能與蔡凱鈞。備受業界人士敬重的張智仁（Andy Chang），畢業於美國舊金山藝術大學（Academy of Art University）電腦藝術硏究所，為好萊塢資深電影視覺特效總監，擁有近30年資歷，不僅是美國視覺效果工會（VES）成員，也曾任職於好萊塢多間大型視覺特效公司及工作室，負責視覺特效合成以及視覺特效總監等職務，經手過《滯留生》、《怪奇物語》、《千萬別抬頭》、《西城故事》、《脫稿玩家》、《正義聯盟》等多部重量級大片。而張智仁在美國節奏特效工作室（Rhythm & Hues Studios）擔任合成技術總監（Compositing Technical Director）時，團隊負責的奇幻冒險電影《黃金羅盤》（The Golden Compass），勇奪第80屆奧斯卡金像獎最佳視覺效果獎。世新廣電系盼以其傑出的海外學、經歷充實學生的專業實力，延攬張智仁為教授級專業技術人員教師。

在廣播與聲音設計、流行音樂專輯製作與行銷方面，世新廣電系延攬了擁有4座廣播金鐘獎的宋修聖老師，給予學生在製作主持、企劃撰寫、配音與聲音表達訓練等各種面向的扎實教導。還有專長領域為生成式AI、AI影視製作應用與創作的助理教授蕭宗志，提升學生運用人工智慧、多媒體技術創作的質與量。同樣注重影視創作的世新數媒系，新學年延攬了3D藝術家、動畫導演龔爰，知名作品包括樂團Tizzy Bac〈鐵之貝克2.0〉MV，以及五月天《諾亞方舟》、《D.N.A.創造》、劉若英《脫掉高跟鞋》等演唱會的視覺動畫，為數媒系學生講授「分鏡設計」、「動態圖像」與「專業智能圖像與虛擬場景設計」等創意實作課程。

世新大學廣電系新學年延覽張智仁（左二）、宋修聖（右一）、游婷敬（左一）、蕭宗志（右二）等7位專任師資。(照片/世新大學提供)

畢業於世新大學行政管理學系博士的傳管系助理教授鄧婷婷，身兼世新大學國際事務中心主任暨華語文教學中心主任，憑藉其豐富的工作經歷，擔任中華民國馬術協會國際組副組長，曾代表國家至烏拉圭開國際年會。專長領域為行政管理、行銷管理、經營管理、顧客服務的鄧婷婷，同時受聘為全球城市選拔協會的首席形象顧問，熟稔茶道的她，也是香織度茶文化空間顧問及發言人。畢業於世新大學傳播博士學位學程的蘇純㚢老師，同為世新傳管系新聘專任師資。世新公廣系也新聘孫瑋穜與陳宣境兩位助理教授，將為公廣系學生帶來有關AI生成應用、地方創生、設計思考、廣告企劃製作、網路媒體製作等實作課程與研究方向。

世新傳管系教師鄧婷婷（右二）身兼國際事務暨華語文教學中心主任，與數媒系教師龔爰（右一）、公廣系教師孫瑋穜（左二）與陳宣境（左一）皆為新聘專任師資。(照片/世新大學提供)

多年來，世新大學以特色優勢不斷超越國立大學，辦學成果有目共睹，深受學生、家長與社會各界肯定，今（2024）年陸續榮獲《遠見雜誌》調查的「校長互評總體競爭力排名」，成為「社會科學、新聞學及圖書資訊」領域，與政大、台大齊名的前三強學校，勇奪全國私校第一！在104人力銀行調查的《大學品牌力》報告中，獲得「大眾傳播學群」全國第一的肯定，創下18個學群中唯一由私校奪冠的紀錄，遙遙領先受評比的120所公私立大學！並在113學年度大學分發入學放榜結果中，以招生率達成百分百，創下滿招「零缺額」佳績！

世新大學以頂尖設備與新技術人才師資培育未來優秀人才，圖為LVS智能攝製基地。(照片/世新大學提供)

世新大學校長陳清河表示，世新長年維繫其最適規模的經營理念，並強調「數位傳播貫穿各學門，數據智能結合各專業」的辦學特色，堅持精緻的教學環境、投資高端軟硬體設備，以及持續引進大量專業新技術人才師資等機制，以滿足學生多元的學習需求與經驗累積，結合理論與實務來保證教學品質，也以此奠定世新人才未來發展的穩固基礎。