為歡慶113年祖父母節，教育部昨（25）日於國立臺灣科學教育館舉辦「祖父母節全國記者會暨園遊會活動」，同時舉行「祖孫作伙下廚趣 世代共煮傳家味」代間家傳料理徵件活動頒獎典禮。典禮由林騰蛟常務次長親自頒獎，並邀請樂齡料理YouTuber「培仁蔬食MAMA」王培仁老師示範家傳料理，頒獎典禮後緊接著登場的是寓教於樂的園遊會，吸引大小朋友熱鬧齊聚一堂。

今年祖父母節代間家傳料理徵件活動，以重現家傳料理或家庭成員拿手菜為主題，鼓勵不同世代的家庭成員一起下廚，透過書寫與拍照烹調過程，家人再次重溫這道料理的種種回憶。本次徵件比賽分為國中組、高中職組、社會組（含大專校院），共徵得145件作品，並邀請家庭教育／高齡及代間教育、飲食書寫／文學編輯、性別平等教育等領域專家學者進行評選，最終評選出12件優勝作品。

教育部113年祖父母節與關渡樂齡隊共舞(教育部林騰蛟常務次長、教育部顏寶月副司長、臺灣科學教育館劉火欽館長)。(照片/教育部提供)

獲選的12件優勝作品內容感人多元，所描述的家傳料理菜色橫跨南北、口味鹹甜都有，「家傳料理」承載的情感一幕幕躍然紙上。例如，高中組金獎作品〈屬於我和阿嬤的麻薏湯麵〉以樸實的文字娓娓述說出她與阿媽的深厚情感，以及準備過程中細膩的心情寫照；社會組金獎作品〈外婆的惜福煎餅〉描繪以芹菜葉製成的煎餅，不僅有著愛物惜食的滋味，更讓子孫輩認識祖輩的生活與價值觀，及對外婆養育之恩的感謝。另外，國中組金獎作品〈肉嗲〉──這個擔負著作者全家生計任務的美食，曾經是作者自幼最討厭的食物，只因父母忙於攤位而無法有較多時間陪伴他。但隨著年齡漸長並在學習此道菜餚的過程中，終於明白看似簡單的食物卻需要許多的技術與努力，作者重新愛上肉嗲，也意味著與父親緊張關係的化解，以及對父親的感恩與愛。

教育部113年祖父母節家傳料理徵件活動得獎者合照。(照片/教育部提供)

記者會同時邀請樂齡料理YouTuber「培仁蔬食MAMA」王培仁老師現場示範爽口又能快速上桌的夏日涼拌菜，並與現場朋友分享代間共煮的料理故事。培仁老師退休後於網路創立影音頻道分享蔬食料理，分享她的料理專業與熱情，是一位活出樂齡精神的新時代祖父母輩代表。

記者會後接著舉辦園遊會活動，由教育部及所屬社教館所、文教基金會以「代間共學」為題共同設置18個攤位，規劃兼具知識性及趣味性的闖關活動，讓大小朋友在遊戲中齊力通關。例如，中華祖父母關懷協會的三秒疊杯、國立臺灣科學教育館的射擊遊戲，祖孫必須同心協力才能完成挑戰。國立臺灣圖書館的永續餐桌考驗、國立海洋科技博物館的認識臺灣海域，以及國立海洋生物博物館帶大家透過「魚鰾」學習科學原理，新奇好玩又能學習新知。另外還有DIY課程：研揚文教基金會的創意派對眼罩、技嘉教育基金會的海洋彩繪，讓大小朋友盡情發揮創意。

園遊會現場安排親子帶動跳、小丑氣球與魔術等舞臺表演，並搭配限量闖關紀念品贈送及現場抽獎活動，提供參與闖關遊戲的現場民眾獎勵。全國各縣市祖父母節慶祝活動持續進行中，相關活動資訊請至教育部終身教育司臉書【終身學習e起來】、教育部全球資訊網(https://www.edu.tw/Default.aspx)，以及各縣市政府官網查詢。