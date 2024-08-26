2024年南方影展即將邁入第22屆，為了促進城鄉影視文化的均衡發展，首次推出雙開幕片陣容，將於11月1日至11月3日在臺南永成戲院率先揭幕，並提供觀眾免費入場觀影的機會。隨後，於11月8日至11月17日在臺南新光影城持續展映，屆時採購票入場。今年影展的主視覺以年度主題「蓬萊仙島ㄉMagic Hour！」為靈感，特別邀請曾入圍南方影展動畫獎的在地導演兼設計師陳怡聞操刀設計，展現臺南古城的獨特風情與深厚文化。

設計師陳怡聞的動畫作品以童心與惡趣味著稱，此次創作靈感來自對臺南生活的敏銳觀察與童年記憶。年度代言角色「機器貓貓」以2D與3D結合的視覺風格亮相，融合多個臺南古都的特色元素，如：街巷中的宮廟燈籠、廉價塑膠椅、日本昭和風的殖民建築，以及隱沒於盆栽藤蔓中的老宅雕花窗牆，這些元素皆刻畫出臺南的迷人景致與生活步調。

陳怡聞認為，臺南是一個充滿神奇魅力的小寶地，無論是人際互動還是悠閒的生活步調，都充滿了難以言喻的吸引力。她希望透過這次的設計，邀請更多觀眾與影人踏入這片充滿奇幻色彩的「蓬萊仙島」，在南方影展的舞臺上，共同創造難忘的觀影體驗，並促進深度的主題討論與創作靈感的交流。

南方影展策展團隊表示，今年的主視覺創作，巧妙融合了臺南400年的文化記憶與現代影像的魔幻時刻，透過本地藝術家的獨特視角，使影展與這座城市的互動更加緊密。希望這樣的視覺呈現，能喚起觀眾對臺南的美好回憶，並激發對未來創作的無限想像。

南方影展將於11月1日至11月3日在臺南永成戲院率先揭幕，並提供觀眾免費入場觀影的機會。(照片/南方影展提供)

「蓬萊仙島」一詞隱含臺式癲狂的幽默，作為今年影展的片單主題，它不僅涵蓋了多元的主題與視角，也呼應著南方影展的核心精神，象徵影展團隊對臺灣社會的敏銳觀察，並堅持為電影藝術、創作者及市民搭建交流的橋梁。今年的南方影展將以前衛的影像美學與多元的社會議題，為觀眾帶來難忘的視覺體驗與思想碰撞。