為鼓勵大專校院學生將生命教育理念與意涵帶入生活中，教育部於8月26日至27日辦理「大專院校學生生命教育體驗研習營」。本次二天一夜活動規劃包括2場的專題演講、跨域體驗學習、探索在地人文等活動，並帶領學生體驗「臺灣生命教育意象館」。從生命的開始到結束，透過VR虛擬實境感受自我的告別式，啟發學生從人生的幸福快樂到好好說再見的生命教育反思，讓學生感受到「生活中的每一刻，都是美好的生命教育旅程」。

教育部鼓勵學校結合在地特色並深耕校園生命教育文化，帶著孩子們透過體驗與實踐，發現自己的亮點並成為更好的自己。（照片/教育部提供）

教育部專門委員許文溱歡迎全國各地的學生參與本次活動，鼓勵學生把握在校學習與探索的時光，結合自我專長，規劃自己喜歡的未來，並珍惜每一次相聚與相遇的緣份。南華大學校長兼教育部生命教育中心主任高俊雄勉勵學生透過交流與互動，滋養生命的養分，並培養第二專長及興趣，為生活開創更多機會，也為人生開拓更寬廣的視野。

本次專題演講共計2場次，第1日公益魔術師黃信凱，分享在人生高峰時因憂鬱症困擾及家庭因素，而投入公益演出並返回宜蘭老家的心路歷程及散播正能量的美好。第2日則邀請到中華點亮生命教育協會理事長劉桂光，透過從日常生活常見議題，反思與分享AI時代下的生命教育學習與應用。

南華大學校長兼教育部生命教育中心主任高俊雄勉勵學生透過交流與互動，深化生命成長的養分。（照片/教育部提供）

教育部表示，期待在「教育部生命教育推動方案」的帶動下，配合「大專校院辦理生命教育校園文化推廣與深耕計畫」與「大專校院辦理生命教育教學社群與課程發展實施計畫」。鼓勵學校結合在地特色並深耕校園生命教育文化，帶著孩子們透過體驗與實踐，發現自己的亮點並成為更好的自己。活動手冊請至教育部生命教育全球資訊網(網址：https://life.edu.tw/)下載參閱。