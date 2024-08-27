中國科大數媒系畢業專題組「AI人」在2024年「第二十屆全國技專校院電腦動畫競賽」中榮獲直接參賽組優選，隨後又接連在東京「國際電影獎」中榮獲最佳動畫獎，並在義大利「怪誕影展」中奪得六七月份的最佳動畫。

AI人西班牙怪誕影展獲獎資料。(照片/中國科技大學提供)

東京「國際電影獎」至今已舉辦37屆，由日本映像國際振興協會主辦，為日語地區規模最大、受關注最高的影展之一，也是日本國內唯一獲得FIAPF（國際電影製片人協會）認證的競賽型國際影展。

AI人東京國際影展獲獎資料。(照片/中國科技大學提供)

獲獎作品「AI人」由數媒系陳慶駿老師指導，並由楊景文、汪劭樺、翟之蔻、蘇歆雅四位同學共同完成。該作品透過描繪懊悔、幻覺以及重新振作的過程，探討未來機器人伴侶的情感互動，反映人工智慧與人類信念間的微妙關係。

AI人製作團隊。(照片/中國科技大學提供)

中國科大數媒系陳慶駿老師表示，生成式AI正為多媒體等領域帶來革命性變革，如何結合自身專業優勢並應用生成式AI，是當前的重要趨勢，以往需要大量人力和時間的工作，現在透過生成式AI可加快製作流程。專題組同學們在這次專題製作，充分運用課堂所學的專業知識，將實際操作、整合與應用結合起來，並將AI趨勢融入作品。

參加此次中國科大數媒系專題製作的同學非常感謝一路上學校提供的資源與老師們的協助，也因為這些獲獎經歷，讓自己更了解如何將所學落實於實踐，未來期許能在數位媒體領域有所突破與成就！