株式會社寶可夢於LY Corporation運營的社交軟體「LINE」內的貼圖商店內，於27日起開始免費發佈LINE貼圖「不可思議的寶可夢」。只需在8月27日至9月26日活動期間內，將寶可夢台灣官方LINE帳號加入好友，即可免費獲得貼圖(連結：https://line.me/S/sticker/32273)。

此次貼圖由創造出貓貓蟲咖波的人氣漫畫家亞拉全新繪製！以不可思議的寶可夢為題繪製的圓滾滾可愛插畫中，將16隻寶可夢極具魅力地表現了出來，多種表情可以在日常生活的各種場面中使用。漫畫家亞拉從孩童時期起就和寶可夢有著深厚的聯繫，他從小時候起就接觸到了寶可夢的動畫和玩具，也會在筆記本上塗鴉寶可夢等。在本次項目中，透過繪製寶可夢並讓牠們動起來，實現了他的一個很大的願望，讓他覺得非常感動。

貼圖以皮卡丘為首，除了有在《寶可夢 紅／綠》中登場的妙蛙種子、卡比獸等人氣寶可夢之外，還有代表了Pokémon Center TAIPEI的寶可夢快龍，以及新葉喵、太樂巴戈斯等在寶可夢最新作《寶可夢 朱/紫+零之秘寶》中登場的寶可夢們，表現出了多種不同的感情及要傳達的訊息。

貼圖以皮卡丘為首，多種表情可以在日常生活的各種場面中使用。(照片/寶可夢提供)

此外， 8月27日至9月16日，將進行抽選活動，追蹤寶可夢台灣官方Instagram帳號，只要按讚貼文並留言，即可參加，活動將抽選100名用戶贈送亞拉新繪製的皮卡丘設計壓克力便簽夾子！可以用它夾住寫有重要行程的便簽，或是裝飾在桌子上。詳情請看：(https://tw.portal-pokemon.com/topics/event/UnusualPokemonCP.html)。9月2日至9月26日止，在Pokémon Center TAIPEI出示台灣官方Instagram帳號的追蹤畫面，即可獲得「不可思議的寶可夢」貼圖中皮卡丘的貼紙，店內設有寶可夢們的裝飾及拍照區等「不可思議的寶可夢」拍照點，供民眾拍照打卡沉浸在寶可夢的世界裡！