中臺科技大學視光系與達特楊眼科聯盟攜手合作，為學生提供寶貴的實習機會和專業指導，昨(27)日於中臺科大校園簽訂實習合作協議。此次合作將使視光系的學生們能夠在達特楊眼科聯盟的臨床環境中獲得實作機會與實務經驗，進一步提升專業技能和臨床能力，為未來的職業發展奠定堅實基礎。

中臺科大陳錦杏校長致詞。(照片/中臺科技大學提供)

達特楊眼科聯盟總裁楊志盛與中臺科大校長陳錦杏教授、健康科學院院長兼視光系主任黃宣瑜教授共同出席簽約儀式。楊志盛總裁表示，非常榮幸能與中臺科大攜手合作，共同培養未來的視光學專業人才。他強調，達特楊眼科聯盟長期致力於推動專業教育和社會回饋，未來將繼續支持學術界與醫療界的深度合作，推動眼科領域的持續進步和發展。相信透過這次合作，學生們將能夠在實際臨床工作中獲得寶貴的經驗，提升自身專業能力，為未來的職業生涯打下堅實的基礎。而陳錦杏校長則表示，這次實習合作不僅有助於提升學生的專業素養，還能培養社會責任感，特別感謝達特楊眼科聯盟對視光教育事業的重視和對弱勢學生安定就學的慷慨捐助，這不僅是企業精神的體現，更是對社會責任的積極承擔。

此次合作協議的簽訂，象徵著產業與學術單位共同合作的新里程，期能透過雙向互動及協作碰撞出新火花，並藉由「SDG 4優質教育」的永續發展目標，為學生提供「SDG 8良好工作與經濟成長」的機會。中臺科大與達特楊眼科聯盟雙方表示，希望藉由此次實習合作開創更多的學習機會，為學生和社會帶來更多實質性的益處，創造產學雙贏局面，並進一步深化雙方關係，共同提升視光教育的水平，培養更多優秀的視光專業人才，為社會和醫療行業做出更大的貢獻。