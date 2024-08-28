國立臺灣師範大學自2021年獲教育部評選為「大專校院學生雙語化學習計畫」第一期重點培育學校以來，在目標明確、策略具體、認同行動中，積極穩健推動雙語教育計畫，近三年已有顯著成效，顯示出全方位引領高等教育國際化的實力。

臺師大在計畫獲得通過後，立即成立「雙語教育推動辦公室」，統籌全校雙語大學計畫策略與執行。首先進行學校情境分析，掌握學校推動雙語教育的資源與優勢，透過各種不同的會議，徵詢利益關係人的意見，共同討論凝聚共識，規劃35項務實但具挑戰性的績效指標，所有的推動指標都是在既有的基礎上，逐年提升。此計畫強調EMI課程的推動，除了正式課程，非正式課程與潛在課程的配合才是課程成功的關鍵，因此，全校的學術單位與行政單位通力合作，全方位營造雙語學習環境，積極打造屬於臺師大特色的雙語教育推動模式。

目前臺師大外籍教師已達51人，境外生人數佔比12%，為校園帶來多元文化與多語言的學習氛圍。臺師大的雙語大學計畫由吳正己校長親自督導，定期召開推動委員會，評估執行成效並滾動式修正目標與策略。吳正己校長強調：「臺師大不是要變成全英語大學，而是運用雙語大學計畫結合校發計畫強調的接軌國際，打造雙語甚至多語的學習環境，邁向國際化。」

臺師大將雙語大學計畫定調為「從選擇中開創機會」，提供學生更多EMI課程的「選擇」，培養學生在專業領域的雙語能力，進而開創具備國際競爭力的「機會」。首先，配合學生的英語能力，採三階段的課程發展模式，從基礎英語學習課程、專業領域之學術英語，跨接到各學院之EMI專業課程，透過循序漸進的方式，培養學生的英文素養。其次，提供多元的課程，讓學生選擇。第三，擁有全國唯一的IB國際師培學程與首創的產學合作EMI課程，讓學生體會英語力與就業力的關連性，激發修課動機。

臺師大教務長劉美慧表示：「臺師大的EMI課程從計畫實施前的497門，到112學年度的886門，課程數增加了78%；全校超過5成的學生修習過EMI課程。」目前大學部所有學系皆已提供至少18學分的EMI課程架構，研究所階段提供將近7成的全英語學位學程，另有跨領域的全英語學分學程。臺師大也在113學年度設立4個全英語大學學位學程，其中的全球研究全英語學士學位學程，已招收來自14個國家的35位外籍學生，充分體現了臺師大的國際吸引力。

文學院英語能力講座。(照片/國立臺灣師範大學提供)

臺師大設立英語學術素養中心（Center for Academic Literacy, 簡稱CAL），為全國首間以學術英語為核心的輔導中心，聘請10多位不同專業領域、不同文化背景的輔導員，提供一對一學術英語寫作和口語諮詢服務，每周平均輔導能量超過80小時，寒暑假也提供諮詢服務，提供的諮詢能量全台最高。

CAL也提供學術英語寫作與口說專業課程、舉辦工作坊、寫作營、講座及自編教材、製作學術英文教學影片、Podcasts、專業書籍和語料庫等資源，並引進AI工具融入諮詢輔導，協助學生完成EMI課堂作業和報告，以及研究生的論文寫作。有「臺師大星巴克」之稱的英語學術素養中心，其運作模式與空間營造，更已成為許多大學前來取經學習的實例。

英語學術素養中心學術英語講座-外貿協會培訓中心講師分享。(照片/國立臺灣師範大學提供)

此外，邀請境外生進入大一共同英文課堂進行文化分享，成立以境外生與本地生共讀的英語讀書會、英語聊天室，提供學生更多赴外交換機會，讓學生不只學習語言也學習文化，培養具備國際觀及多元文化素養的跨文化領導人才。臺師大劉以德國際長提及，臺師大的境外生與國語教學中心的外籍學生人數居全台之冠，這是雙語大學計畫跨文化共學最佳的人力資源。

臺師大EMI教學資源中心成立至今，已服務88所大專院校，有307位教師及234位學生獲得本中心的EMI培訓認證。因雙語大學計畫發展的各種線上學習資源，也免費提供全國大專師生使用，已有非常多人受惠。

劉美慧教務長指出，臺師大對於執行雙語大學計畫有高度的期許，不斷研發適合臺灣文化脈絡的雙語教育模式，已經與美國德州大學奧斯汀分校共同發展EMI教師培訓課程模組，今年暑假已有21位全國大學教師完成移地訓練，成功獲得臺師大與德州大學聯名的證書。目前正與美國哥倫比亞大學攜手合作，發展另一種模式線上與實體整合的教師培訓課程，預計今年10月推出。