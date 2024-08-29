行政院長卓榮泰親自宣布由行政院發言人陳世凱接任交通部長，母校東海大學政治系第一時間發佈恭賀。政治系主任張峻豪表示，陳世凱大二期間就當選政治系學會會長，尚未畢業就擔任民進黨台中青年軍秘書長，表現極為優異，更關心母校發展，政治系對他勝任新科交通部長感到驕傲，而除了陳世凱，沈有忠教授也借調入閣擔任陸委會副主委，林谷隆博士生進入台中市政府擔任數位治理局長、王惠美校友擔任彰化縣長等，皆是東海政治系培育出重要的政治人才。

行政院發布最新人事命令，東海政治系校友陳世凱正式接掌交通部、東海經濟系校友黃建智擔任中鋼董座。東海政治系主任張峻豪對於陳世凱擔任要職感到與有榮焉，在學期間表現優異，大三即參與2000年總統大選相關事務，2010年以最高票當選議員，並連任三屆，關注地方事務，更長期關心少子化與高齡化議題，去年擔任賴清德總統競辦發言人，也安排賴清德總統返回母校與學弟妹座談，在校內師長與學弟妹眼中，是一位在政界表現優異，卻低調謙卑的好學長。

張峻豪提到，東海政治系是臺灣最早成立的政治系，培養人才無數、學術底蘊深厚，因為課程規劃精準，學生升學就業都得到保障，今年無論是大學部、碩士班和博士班都滿招，政治所學生曹晉華更榮獲113年外交獎學金，東海連兩年獲得已屬難得，更是除台大、政大、台師大及中字輩學校外，唯一私校學生獲獎。

張峻豪表示，政治系系友畢業後多為社會精英人才，目前陳世凱校友接交通部長、范巽綠校友擔任監察委員、沈有忠教授擔任陸委會副主委，林谷隆擔任台中市府擔任數位治理局長、王惠美擔任彰化縣長，還包括外交大使牟華偉、美國亞特蘭大經濟文化辦事處長王翼龍都在公職服務，即將邁入七十年的政治系，過去更培養出前立法院長游錫堃、總統府秘書長詹春柏、總統府資政田弘茂、外交大使朱玉鳳、前高教司長朱俊彰、以及等人，對社會充滿影響力！張峻豪特別指出，今年政治系更有多位學生獲得美國、英國碩博士名校入門票，其中，李宜展更獲得美國政治學會台灣研究APSA最佳論文獎，可說是美國政治學會的最高榮耀。

張峻豪強調，作為中部最具規模的政治系所，目前積極和許多國內外知名學術機構成為伙伴，發展聯合授課、講座、雙聯學位等項目。不但聘請曾獲兩次政治學傑出獎的〈中研院人社中心〉曾國祥研究員至系上授課，還聘請前駐印度公使陳牧民教授為兼任教師，提供同學更權威的外交實務學習，甚至齊聚各國大使至東海，為學生帶來最貼近國際脈動的議題與分享，也是政治系課程的一大亮點。亦與美國聖湯瑪斯大學簽署碩士雙聯學位。政治系亦和臺灣、歐美的學術單位及智庫發展「識讀中國」等合作方案，更要推動成立大陸問題研究中心，以更高視野為全球所關注的兩岸關係進行把脈