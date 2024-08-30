健身與健美已經不再只是健康議題的範疇，它更是新時代潮流的熱門話題之一。夢想淘心室8月30日【創時空】邀請習慣健康國際股份有限公司創辦人胡孝新至節目中作客，分享他從健身教練到創辦習慣健康的初衷，以及面臨健身產業轉型時所發生的故事。

從小就熱愛體育的胡孝新在大學不顧家人反對，毅然決然地選擇就讀體育相關專業。畢業後從事健身教練，開健身房就成為他的夢想。與其他開設健身房的業者不同的是，胡孝新除了想賺大錢之外，他認為自己能夠為健身產業帶來新氣象，玩出與同行不一樣的花樣。與此同時，在各行各業面臨轉型困難時，能夠帶給健身教練一個相對穩定的職場環境。

對於現在想擁有健康身體與瘦身，卻一直處於「佛系健身」的民眾來說，每次都有千千萬萬個理由不去健身房，儘管買了課程，也都會想著下次再上課就行，無法有效的接受訓練。為了避免學員「逃課」，習慣健康國際更是開設了到府服務的項目，胡孝新幽默道:「我們就是健身課程的Uber Eat。」透過教練到府授課服務，讓民眾可以方便上課，使健身意願上升，更可以讓教練增加授課數量，提升收入。這種雙方都受益的模式，不僅可以為公司帶來客源，更可以傳遞更多健身的專業知識，讓民眾吸取健康的正確觀念。

除了基礎的健身之外，習慣健康國際還強調「心理陪伴」和「結合醫療」。衛福部大力推廣健檢等健康相關福利措施，民眾對醫療的認知愈來愈普遍，讓大眾更了解自己的健康需求是甚麼。而習慣健康國際裡的教練可以服務帕金森氏症、中風、癌症等患友，結合醫療正確引導健身方向。就連60歲以上的長輩，也都是客群之一。培育教練在面對長輩時需要注意的安全隱患、言語溝通，更富有同理心的輔佐他們健身。用心的業務，讓長輩們能在不傷自尊、不排斥的狀況下健身。

值得一提的是，胡孝新創立的健身品牌訴求不是追求瘦身，而是培養運動習慣，打造健康的身心。如此一來，良好的體態則成為運動的附加價值，不再是健身的主要目標。

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