為鼓勵學生維持自主學習的習慣，也為了解親師生使用本市智慧校園服務感受（如親師生平臺/酷課APP、酷AI及CooC+等），以利精進智慧服務。臺北市政府教育局特透過酷課APP「角色成長/學習獎勵」，舉辦多元有趣的活動與問卷，鼓勵親師生完成任務獲得G寶石兌換獎勵品，另也配合敬師月提供專屬教師好禮。

開學季活動，時間自113年9月1日起至10月31日，教育局攜手臺北市立圖書館及天文科學教育館推出多元學習活動任務。學生及家長只要到市立圖書館（含總館、分館及民眾閱覽室）借閱書籍，或是到天文科學教育館觀看「探索宇宙奧秘」常設展，完成任務後至服務臺或出口處可使用酷課APP掃描QRCode獲得G寶石。另外教育局也於酷課OnO線上教室推出線上學習任務，學生及家長加入指定課程像是「國小三年級英語-教室用語」或「國高中銜接課程」等，觀看線上學習影片後就可以獲得G寶石。

臺北市政府教育局鼓勵親師生完成任務獲得G寶石兌換獎勵品，另也配合敬師月提供專屬教師好禮。（照片/臺北市政府教育局提供）

教育局為提供親師生便利智慧校園服務，結合本次開學季活動，設置問卷調查任務，透過使用者意見回饋，讓智慧校園e化服務能更貼近使用者需求。親師生完成任務累積G寶石後，即可至酷課APP「獎勵商鋪」兌換各項獎勵品。開學季學生及家長限定獎勵品包括圖書禮券、運動用品店禮券及電影票，另為感謝教師辛勞，於9月敬師月推出教師限定獎勵品。除了限定獎勵品外，親師生也可兌換展覽票券、動物筆記本、咖啡及飲料兌換券等多項好禮。

臺北市政府教育局致力提供親師生多元便捷的智慧校園服務，期透過酷課APP讓親師生互動零距離，並提供酷課OnO線上教室、CooC+影音串流學習平臺、酷AI等線上學習平臺，讓學生更有效率的學習。未來教育局將持續整合多元管道推動智慧校園服務的普及，促進校園的數位化發展。