教育部為提供大專校院原住民學生多元學習的機會，特委託輔仁大學於今113年9月1日至3日辦理全國大專校院原住民族青年進階領袖培育營。活動內容涵蓋文化深耕、領袖培力、跨世代交流及夢想實踐等。並促進原住民學生關懷都市地區原住民族社會議題，藉由各校學生間的經驗分享與對話，建立支持網絡與凝聚力量，攜手為原住民事務盡心力。

中南區大專校院原住民族青年領袖培育營學生至部落學習搗小米，以及認識杵音文化。（照片/教育部提供）

教育部今年補助141所大專校院原住民族學生資源中心(以下簡稱原資中心)經費1.7億元。並透過北、中、南、東4區6校區域原資中心，提供區域內夥伴學校諮詢、經驗交流與觀摩。今年各區域原資中心已辦理3場次初階領袖培育營，帶領原住民學生深入了解部落生活，以及探討原住民族當代議題。

東區暨專科區域原資中心(國立臺東大學及慈濟科技大學)帶領學生至屏東縣春日鄉老七佳部。（照片/教育部提供）

初階領袖培育營的學員實際參與後表示「部落導覽老師講解的很仔細，老師很想把部落的故事、環境都讓其他人知道，以自己的部落為榮，讓我覺得很感動」、「透過與其他人想法上的碰撞，互相打氣並增加自己其他角度的思考方式」，區域原資中心並鼓勵參與的學生，進一步參加全國性的進階領袖培育營。

Faloco原心啟航，進階領袖培育營活動大合照。（照片/教育部提供）

全國大專校院原住民族青年進階領袖培育營於9月1日啟航，輔仁大學精心規劃3天2夜進階課程，主題為「Faloco`原心啟航」（阿美族語：心臟），期待邀請原住民學生一同喚醒內心的原住民靈魂，用心去體會及傳承美好的文化。課程包含團隊動力培養、部落工作與在地參與、成果發表與交流，並探討都市地區原住民在生活、教育、就業等方面所面臨的挑戰。提供跨校、跨族群的交流平臺，以及透過原住民學生與部落長輩間的交流，建立跨世代的情感連結，培養原住民學生關懷社會議題的意識，傳承原住民族文化，並強化領導力及創新思維。