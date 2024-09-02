第十六屆海峽兩岸電視主持新秀會由福建省廣播影視集團海峽電視台與中華兩岸文經協會主辦，時際創意傳媒負責台灣賽區徵件與評審。主辦單位歡迎口才辨給、外型亮麗、腹有詩書氣自華與懷有主持夢想且年紀在28歲以下的台灣青年新秀報名參賽。台灣決賽勝出者，將可贏得新台幣10,000元的獎學金。

2024年第十六屆電視主持新秀會徵件開跑，請歡迎築夢青年加入主持大家庭。(照片/中華兩岸文經協會提供)

徵件日期，即日起至10月6日止，台灣賽區預計選出3位優秀的主持種子前往福建，與大陸的主持新秀們在總決賽同場PK。參賽者將透過自我介紹、分組競賽與及時選題主持等不同場景與議題展現台風與口語表達，爭取勝出。

過往幾屆的獲獎選手，如蘇子朋、謝艾純、紀羽柔、陳妤蒨等，已在主持界展現卓越表現，為台灣主持界帶來了無數亮點。期望他們圓夢的故事，激勵更多年輕人追求主持夢想，成為舞台上閃亮的力量。

2023第十五屆海峽兩岸電視主持新秀會，在激烈的競爭中，台灣好手均取得有益的成績。(照片/中華兩岸文經協會提供)

電視主持新秀會活動是培養主持人才的重要平台，為年輕的主持人以及懷有主持夢的各界學子們搭建築夢的橋樑，實現自己的主持夢想。總決賽最後的獲勝者，將可以拿到福建海峽電視台的聘書，直接與主持業界接軌，不用擔心沒有平台施展拳腳。期待看到更多青年新秀嶄露頭角，為兩岸主持界帶來新的希望和活力。

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