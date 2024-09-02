臺北市113學年度學生五項藝術（音樂、美術、舞蹈、創意戲劇及鄉土歌謠）比賽，自9月2日起在臺北市五項藝術比賽專屬網站（網址：https://www.tpcityart.tp.edu.tw/）開放網路報名。其中，音樂比賽及舞蹈比賽網路登記報名截止日期至9月11日（星期三）止，鄉土歌謠比賽網路登記報名截止日期至9月13日（星期五）止，創意戲劇比賽網路登記報名截止日期至9月16日(星期一)止，美術比賽網路登記報名自9月11日（星期三）起至9月21日（星期六）止，請各校教師、學生及家長特別注意賽事報名時程。

臺北市教育局提醒參賽學生及家長，為減省報名作業，今年音樂、舞蹈、創意戲劇及鄉土歌謠等四項比賽推動網路上傳報名表件服務，採自行上網登記報名，學校彙整核章之報名表件後上傳系統，即完成報名，請務必注意五項藝術比賽專屬網站公告之相關訊息並詳細閱讀各項比賽實施計畫，以免延誤報名時程，影響自身參賽權益。

五項藝術比賽不僅是一個展示學生藝術才華與練習成果的舞台，也是呈現一場音樂、視覺和創意的文化盛宴；學生藉由平日的辛勤練習，不斷厚積藝術涵養，而學校與家長的支持與鼓勵，更是給予最大的鼓舞與動力，激勵學生在比賽時能有亮麗的展現。各項賽事將自10月3日起開跑，詳細賽程可於9月24日起至臺北市五項藝術比賽專屬網站查詢，期待每位學生都能夠有精湛的表現，獲取最高榮譽。