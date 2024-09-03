億萬名導盧貝松執導的電影《台北追緝令》將於9月25日，於全台盛大上映。9月2日國際記者會，演員桂綸鎂、姜成鎬和桂綸鎂的「兒子」楊明偉、好萊塢名導編劇製片盧貝松夫婦與導演黃嘉智，一同蒞臨現場宣傳《台北追緝令》。此外，好萊塢巨星路克伊凡斯則是以現場連線的方式驚喜現身，分享在台灣為期三個月拍攝趣事，會利用休假時間，有去爬山、唱卡拉OK、逛夜市不僅如此。他還提到為了詮釋角色還學做小籠包，笑稱自己可以到鼎泰豐工作了。

盧貝松夫婦繼《露西》後再次到台灣取景，讓全世界看見台灣的美。（攝／劉安婕）

黃嘉智在盧貝松的強力推薦之下，去年2月動身來台勘景14天，實際走訪各個城市，被台灣多樣化的美景所震撼。於是決定修改劇本，將《台北追緝令》全片畫面均選在台灣，包含著名觀光勝地西門町、中山堂、台北101…等，都是劇情內容重要的場所。這也是盧貝松繼2014年的《露西》與台灣結緣後，再次來台到取景。盧貝松在記者會現場也透漏自己的創作契機，是由於生長在鄉村從窗外看去全是牛，無聊的環境使他自娛自樂，幻想飛天計程車等等奇幻場景，隨後便開始學習創作，也為後來的導演之路打下了基礎。

由盧貝松執導，國際大咖桂綸鎂、姜成鎬和路克伊凡斯主演的電影《台北追緝令》將於9月25日(三)，於全台盛大上映。（攝／劉安婕）

「金馬影后」桂綸鎂首度與好萊塢團隊合作飾演女車手，片中帥氣飆車的畫面刺激又過癮。她事前做了不少功課並經過特殊訓練，不過戲外的她超注重安全駕駛，她再三強調自己不是女飆手，是安全駕駛，尤其演完之後（開車）會更小心謹慎！而桂綸鎂的「兒子」在片中也有不少與桂綸鎂的對手戲，這對母子黨的默契十足，楊明偉印象深刻地表示：「就像我真正的媽媽一樣；我什麼秘密都會跟我媽媽說，而小鎂（桂綸鎂）就像是我的第二個媽媽！」

楊明偉與桂綸鎂這對母子搭檔組合默契十足，他稱桂綸鎂就是他的第二個媽媽。（攝／劉安婕

「韓哥」姜成鎬飾演電影中反派，雖然是個十惡不赦的販毒集團首腦「關」，但他表示自己對喬伊（桂綸鎂飾）的愛是真的。在片中關與美國緝毒局探員也是喬伊的舊愛約翰（路克伊凡斯飾）有激烈的對手戲，路克伊凡斯說到：「他（姜成鎬）真的狠狠K了我一頓。」近身肉搏的精彩對決，等著大家一同到電影院「觀戰」。

電影中有許多熟面孔，且戲份都不少，黃嘉智讚許飾演「關（姜成鎬飾）」的左膀右臂的台灣演員李沛旭的演技非常貼合人物特色，尤其李沛旭私下的個性與角色人物狀態大相逕庭，表現十分亮眼，感謝他在健身比賽與拍攝中，選擇後者。