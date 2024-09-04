教育部及內政部日前舉辦「跨部會攜手合作，提升全民防災量能，國家防災日系列活動啟動記者會」，教育部鄭英耀部長表示，藉由跨部會緊密合作，推動全國各級學校災害防救演練，並結合一系列防災推廣活動，融合數位科技與沉浸式體驗，以寓教於樂方式，強化師生與民眾防災素養，才能面對災害來臨時，進行有效的預防及降低生命財產的損傷。

教育部與內政部兩部會合作共同辦理本記者會，攜手交通部中央氣象署、經濟部水利署及農業部農村發展及水土保持署等單位，積極落實防災工作，建構安全無虞的韌性家園。教育部在所屬館所規劃國家防災日系列活動，如國立臺灣科學教育館於9月1日至12月31日期間辦理「識災-複合防災教育特展」，9月21日至9月22日辦理防災體驗營，並於9月防災月辦理防災系列課程、系列影展講座、常設展教育活動；國立自然科學博物館921地震教育園區於9月1日至9月30日辦理「趴掩穩check！花海地景」、「你的教室？臨時教室復刻展」及「避難包富翁－小鎮輕旅」活動，9月21日至114年3月30日辦理「921震災啟示展」，並提供9月19日至22日免費參觀921地震教育園區及車籠埔斷層保存園區；國立科學工藝博物館於9月3日至30日辦理「防災、太空、洞察–太空防災科技特展」，並於9月20日至22日辦理特展防災闖關活動，歡迎民眾前往各館所體驗學習。此外，9月21日當天也將在國立中山大學辦理地震與毒化災複合式災害防救演練，提升學校面對災害的應變能力。

院長與部長體驗地震體驗屋。(照片/教育部提供)

教育部為提升學校師生抗災應變能力及全民災害意識，今年全國高級中等以下學校將於9月20日，結合交通部中央氣象署地震速報訊息軟體發布之模擬地震訊息；其餘學習階段（各公私立大專校院及幼兒園）運用災防告警細胞廣播訊息，以校內廣播系統、喊話器或依各校現有設施，同步進行地震避難掩護演練，熟稔「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟，強化師生地震災害應變處理能力，維護校園及師生安全。

受到氣候變遷影響，天然災害發生頻率頻繁，複合式災害事件所引起的影響與損失，對於全民衝擊情形亦隨之擴大。教育部自2003年起以系統性運作機制推動防災教育，並參考國際各國防災教育推動趨勢與作法，邀集具有災害防救經驗之學術機構共同推動防災教育，近年結合防災科技資源與創新，開發各類災害類別數位學習教材教案及教具，並以「建構韌性，防災校園」為防災教育願景，從情境思考、緊急思維與災害心理來建立校園災害管理評估體系，作為推動防災校園核心架構，強化學校面臨單一自然災害或複合式災害後調適與回復能力。

鄭部長與劉部長共同宣布攜手推動防災工作。(照片/教育部提供)

教育部關心所有師生的安全，將持續強化校園防災韌性，讓學校與社區更為緊密結合，提升師生及家長對於災害的觀念及應變能力。有關113年國家防災日活動相關訊息，可至教育部「防災教育資訊網」https://disaster.moe.edu.tw/查詢。