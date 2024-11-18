有「設計界奧斯卡獎」之稱的德國紅點設計獎，每年吸引來自全球數千件作品參賽，今年臺科大學生表現亮眼，共有2件作品榮獲最佳設計獎(Best of the best)、7件作品獲得紅點獎(Winner)，至今已連續四年蟬聯紅點設計排行榜亞太院校榜首，展現學生豐沛的創意及出色的設計實力。

設計系學生蕭洵霏(左)、洪靖涵(右)從「藥食同源」的概念出發，結合中藥「君臣佐使」的概念，巧妙的融合甜點、中藥處方與五感體驗。(照片/臺科大提供)

臺科大設計學院院長林銘煌表示，能獲得紅點亞太院校第一的殊榮，設計學院所有老師的教導功不可沒，學生們也在彼此尊重和良性競爭的氛圍中打下良好的基礎，並虛心接受、修正指導老師提出的問題，這都歸功於歷屆以來建立的良好傳統。

「漢菓房」是對應現代文明病所打造的體驗設計，結合中藥、甜點及五感體驗，榮獲最佳設計獎殊榮。(照片/臺科大提供)

今年獲獎的九件作品包括：動物認養服務優化、台灣藜的植株改良技術、廢棄傘布回收再製的時尚包款，跨齡益智滾球桌遊、可轉換為救生裝備的戶外用品、適應多地形的研究載具、提升城市物流效率的電動載具、融合中藥與甜點的體驗設計以及透過聽覺探索台灣歷史的互動裝置書。

林庭而(左)、林彥昕(右)作品「雨縫 HŌO-PHĀNG」榮獲紅點設計概念獎。(照片/臺科大提供)

臺科大設計系商業設計組洪靖涵、蕭洵霏設計的「漢菓房」榮獲體驗設計類最佳設計獎殊榮，他們從「藥食同源」的概念出發，結合中藥「君臣佐使」的概念，巧妙的融合甜點、中藥處方與五感體驗。針對不同文明病如：淺眠易醒、睡醒仍累等，打造五套對應的體驗，希望透過食用甜點改善現代文明壓力導致的身心不適，同時藉由感官的刺激達到舒緩與療癒的效果。

「雨縫 HŌO-PHĀNG」品牌系列包款有90%以上原料是使用次級雨傘布製成，且製作1組產品即可減少超過5把雨傘的廢棄量，並間接減少生產材料所產生的35公斤碳排放量。(照片/臺科大提供)

洪靖涵與蕭洵霏表示，作品在發想階段有幾度被退回的經驗，在跟指導教授討論的過程中才慢慢完整架構。兩人在得知一生一次的畢業製作能取得如此殊榮後，感到又驚又喜，「這是對我們一年來努力最好的肯定與回饋。」

「連結人與動物的認養服務設計」將服務設計的思維和方法導入公立動物收容所，針對認養服務的核心問題提出15項設計方案，涵蓋空間指引、人寵適配、服務一致性和飼主責任教育。(照片/臺科大提供)

設計系工業設計組林彥昕、林庭而憑藉作品「雨縫 HŌO-PHĀNG」獲得產品設計類紅點獎，以雨傘的回收升級再造為核心，與台灣在地雨傘廠商合作，收取打樣失敗的瑕疵傘布，經重新設計和剪裁後製成多款輕巧又防水的日常包袋，以永續時尚的理念賦予廢棄雨傘新價值。

設計系碩士班學生謝沛馨(右二)、蔡文妮(左二)、李郁欣的「連結人與動物的認養服務設計」專案獲得紅點設計概念獎肯定。中間為指導教授唐玄輝。(照片/臺科大提供)

林彥昕、林庭而表示，有些產品的生命週期可以比想像更長，也可以用另一個全新的樣貌滿足消費者求新求變的心情，希望透過這個作品讓更多人意識到永續時尚的重要性，未來也希望將作品推廣至雨傘廠商端，作為雨傘廢棄物的再利用解方，甚至拓展至回收消費者淘汰的雨傘布，進一步落實循環經濟的理念。

自台灣實施零撲殺政策以來，動物收容所的量能備受考驗。設計系碩士班學生謝沛馨、蔡文妮與李郁欣的「連結人與動物的認養服務設計」與宜蘭和花蓮的公立動物收容所合作，針對認養服務流程中的關鍵痛點提出15項設計方案，包括：空間指引、犬隻資訊卡及認養前自我評估單等，協助提升認養人的自主性和人寵適配度，有效減少服務差異和人力成本，獲得紅點獎服務設計類肯定。

在實際執行後，團隊將經驗總結成「認養服務優化擴散SOP」，希望能更有系統地推廣至全台各地的公立動物收容所，他們目前也與桃園動物收容所洽談後續合作。團隊表示，為了確保收容所能獲得實用和適用的服務設計，會根據當地的特性調整和改進設計方案，希望讓更多認養人享受到流暢、貼心、一致的認養服務，同時提升地方政府的資源應用效率，為台灣的動物保護盡一份力。