在當前醫療人員需求不斷增長的情況下，醫院與學校之間的人才培育合作顯得愈加重要。中臺科技大學與國軍臺中總醫院近日（113/11/11）攜手進行產學合作備忘錄簽約儀式，期望藉此加強雙方在醫護專業人才培育方面的合作。簽約儀式由中臺科大校長陳錦杏與國軍臺中總醫院院長施宇隆共同簽署，中臺科大汪幹雄董事長與郭榮昌董事也親臨現場，共同見證這一未來醫護發展合作的重要時刻。

中臺科大汪幹雄董事長致詞(右)與國軍臺中總醫院施宇隆院長(左)雙方交流座談。(照片/中臺科大提供)

施宇隆院長表示，醫療產業醫護人員的專業養成不易，需要長時間的培育，而此次與中臺科大的合作，將更加促進雙方在專業訓練、實習安排及學術交流等領域的深度互動。施院長特別強調，醫院將為中臺科大的學生提供一個優質的實踐與學習平台，協助學生將課堂上所學的知識，轉化為實際操作的技能，並為他們未來就業打下堅實的基礎，做好充分的準備。

國軍臺中總醫院施宇隆院長(左)與中臺科大陳錦杏校長(右)相互贈禮談。(照片/中臺科大提供)

中臺科大陳錦杏校長則表示，學校長期致力於培養兼具專業技術與人文關懷的醫護人才，與國軍臺中總醫院的合作可謂恰逢其時。雙方在理念上的高度契合，無論是在課程設計、實習機會的提供，還是在醫護人員專業素養的提升等方面，都將形成強而有力的合作效應。陳校長更指出，本次簽署的合作備忘錄，不僅是中臺科大與國軍臺中總醫院合作的起點，更是未來更多創新合作的基礎，必將為醫療行業輸送更多優秀且具備專業素養的醫護人才。

簽約儀式。(照片/中臺科大提供)

值得一提的是，除了施宇隆院長外，國軍臺中總醫院蔡適鴻副院長、李建達教學副院長及中清分院郭嘉文分院長等醫院長官也共同出席此次簽約儀式，顯示出醫院對此合作的高度重視。與會的中臺科大汪幹雄董事長和郭榮昌董事也表達對本次合作的大力支持，並期待雙方在未來的合作中能取得更豐碩的成果。

中臺科大陳錦杏校長(右)與國軍臺中總醫院施宇隆院長(左)簽約合影。(照片/中臺科大提供)

此次產學合作備忘錄的簽署，象徵著中臺科大與國軍臺中總醫院攜手邁向未來，將共同努力培養醫護領域的專業人才，並持續推動醫療品質的提升，實踐SDG 3良好健康與福祉、SDG 4優質教育。雙方將進一步在醫護教育及實習領域加強合作，共同應對醫療產業對專業醫護人力的龐大需求，期盼透過這樣的合作，推動社會的全面福祉，確保高品質的醫療服務能夠惠及更多民眾，並為醫療產業永續發展注入新的動能。