隨著人工智慧AI技術的快速發展，許多大學生透過自主學習跨足不同領域，並將所學應用於實務界。國立暨南國際大學三名研究生，就透過自主學習AI技術，不僅提升了自己在專業領域的能力，更將學到的知識和技能分享給同學、社工團體，展現了對社會責任的深刻理解和實踐。這三名同學無論是學術研究能力有所提升外，還解決實務中的痛點問題，並將自主學習的成果轉化為回饋社會的力量，彰顯出暨大學子的社會責任感。

暨大學生應用AI創作繪本充分融入東南亞文化元素。（照片/國立暨南國際大學提供）

暨大資管所研究生張中漢同學帶領自主學習團隊，將AI技術與跨文化交流相結合，創辦了名為「科『暨』新視野、創『新』展未來」的計畫，獲得了移民署的支持。這個計畫的核心目標是利用生成式AI技術，幫助學員創作繪本，並以東南亞文化為主題，將科技與文化融合促進文化交流與創意表達。張中漢同學表示，隨著AI技術的發展，生成式AI在創作領域的應用極具潛力，他和團隊成員皆來自資管系，透過AI不僅能夠提升技術能力，還能激發創意思維。

張中漢同學說到，由於母親來自越南，因此選擇以東南亞文化為主題，希望學員在學習創作的同時也能夠了解並欣賞不同文化的價值，從而拓展國際視野，增進跨文化交流的能力。這項計畫成功地將生成式AI技術應用於繪本創作，並鼓勵學員在創作過程中融入個人創意和文化元素。對學生而言是一種創意與技術的雙重驅動，也是一種跨越國界和文化的學習體驗。

孫珮綺同學將自主學習AI工具經驗協助優化社工服務流程。（照片/國立暨南國際大學提供）

來自社工所的研究生孫珮綺同學，則是將AI技術應用於改善社會工作者的工作方式，尤其是減輕繁重其行政負擔，從而讓社會工作者能夠將更多時間和精力投入到服務個案和群體。孫珮綺透過實習時發現，社會工作者常常因為繁瑣的行政事務而無法專心於核心工作，不但影響到服務品質，也降低了社會工作者的生活品質，因此她決定透過自主學習AI技術，探索如何利用這些工具來提升社會工作者的效率。

孫珮綺同學進一步指出，AI工具能夠有效協助社會工作者進行個案管理、數據分析和行政工作的處理，為社工節省時間讓他們有更多機會關注個案的深層需求，AI還能從大量的數據中發掘服務趨勢和效果，幫助社工在資源配置和服務決策上做出更精確的判斷。但孫珮綺強調，AI應該作為輔助工具而非取代人類的決策，AI工具只能幫助他們提升工作效率，真正的社會工作服務仍需依賴專業的知識和經驗。

李維同學透過無私分享如何自主學習AWS雲端服務架設。（照片/國立暨南國際大學提供）

另外，來自一位資管系的研究生李維同學，則是透過自主學習AWS雲端服務架設以及AI輔助學習的課程，將自己的學習經驗不藏私的分享傳授給有興趣的人。在學習過程中，李維利用各種AI工具來加速學習進程，特別是在資料分析與知識提取方面，他認為AI能夠大幅提升學習效率和質量。然而李維也強調，AI技術的應用應該與批判性思維結合，學習者不應完全依賴AI工具，而應保持對其結果的懷疑，並積極尋求資料來驗證其正確性。李維說，科技日新月異的發展，若不能迅速跟上技術潮流，就可能會落後於未來職場的需求。因此，他決定將AI技術納入自己的學習計劃，致力於提升自己在學術研究及專業競爭力的同時，也線上開設課程無私的分享。

暨大研發長戴榮賦教授表示，學校非常鼓勵學生將自主學習的成果與社會需合，發揮學術與社會實踐的雙重價值。李維、孫珮綺和張漢中等學生的努力不僅體現了個人專業能力的提升，也彰顯了他們對社會責任的深刻理解，將學到的技術與知識回饋給社會，為不同領域的需求提供解決方案。

孫珮綺同學的指導教授也是社工系系主任吳書昀教授指出，AI技術在社會工作領域的應用潛力巨大，尤其在個案管理、數據分析和行政事務處理方面，AI可以幫助社會工作者提高工作效率。然而，AI仍應作為輔助工具還是要提醒自主學習的同學，善用AI數位工具的同時不能忘卻社會工作者的專業判斷與倫理意識。

暨大校長武東星教授則強調，暨大一直致力推動人工智慧AI賦能，希望全校師生都能將習得的AI技術或應用，具體落實在社會責任的實踐中。未來暨大還會將持續加強AI及數位科技在高齡社會、綠色經濟等領域的應用，並鼓勵學生將自己的專長與AI技術相結合，創造競爭力的同時，也為社會帶來更多的創新與改變。