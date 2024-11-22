2024年台灣永續大學獎於11月20日假圓山飯店舉行頒獎典禮，今年中國科技大學首度入榜「十大永續典範大學」，代表永續的種子已在中國科大校園慢慢萌芽、茁壯。「永續」浪潮席捲全球，回應國際永續發展的核心價值，及產業永續人才需求之殷切，2022年中科大為深化永續教學進行教學規範之修訂，全面盤點各課程和SDGs的關聯性與強度，逐步將低碳永續的意識與教學、研究結合; 同時，積極提升教師碳排知能，協助教師取得ISO組織碳盤查、碳足跡等查證員資格，更與超過300家產學合作夥伴共組聯盟，攜手培育跨領域永續人才。

2024年台灣永續大學獎於11月20日假圓山飯店舉行頒獎典禮，今年中國科技大學首度入榜「十大永續典範大學」。(照片/中國科大提供)

大學為產業培育人才的第一線，關注永續發展議題; 2013年起全球區域性和公民社會組織發起《文化不缺席的未來》(The Future We Want Includes Culture)計畫，倡議「文化」納入聯合國永續發展目標;2019年9月聯合國SDG高峰會發布文化：實施2030永續方針》報告;2024年9月22日 聯合國大會通過《未來契約》承認文化在實現永續發展目標的關鍵作用。長期以來中國科大跨領域團隊在文化保存、智慧防災等教學輔導、產學合作及USR等計畫，多方輸出研究經驗與成果，以「金門瓊林蔡氏千年聚落風華再現再造歷史現場計畫」計畫為例，建立文化資產數位保存平台，獲美國蓋帝文物保護中心(The Getty Conservation Institute)登錄為國際文化資產保存平台的案例之一，為國際上15個實作案例之一;該計畫團隊拍攝「瓊林聚落風華再現全紀錄影片」，獲第56屆美國休士頓國際影展歷史紀錄片銀獎。以人為本的議題思維，擴大文化教育、在地交流，以文化形塑永續發展的DNA。

中國科大發揮既有專業發展特色優勢，積極推動『智慧、人文、數位、永續』的發展目標，以文化定位永續、藉專業實踐永續！永續是國際議題，卻是在地課題，文化最能凸顯在地的價值，愈在地、愈國際、愈永續!

中國科技大學以C-ESG文化永續概念，作為下一階段永續發展意識推動方向，用文化串聯ESG的核心價值，以在地、韌性、跨域為行動策略，持續推動永續發展的整合、創新，藉由文化永續的力量，展現大學社會責任USR，翻轉大學核心教育價值！