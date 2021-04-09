台灣人愛吃牛，尤其是日本A5和牛油花細緻、入口即化，加上獨特的香氣，是不少饕客的最愛，不過日前就有網友不禁好奇，A5和牛明明價格高昂且數量稀少，為何近來不少餐廳卻紛紛主打A5和牛料理吸引顧客？貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人曝光和牛的便宜真相。

原PO日前在PTT「八卦板」以「市面上一堆A5和牛，是不是騙人的？」為題，PO文透露，最近看見不少餐廳主打A5和牛，無論是燒肉、火鍋還是丼飯店，通通標榜A5和牛，但明明A5和牛數量稀少並且價格高昂，甚至還能追蹤條碼標示，讓她不禁好奇，「餐廳業者是不是欺騙消費者？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應，「講真的，我也覺得近期A5和牛遍地開花，量最好有這麼多」、「單純A5沒少到貴到那種地步啦，A5也有分等級，我看台灣進的A5普遍等級不高」、「品牌、部位、保存方式都要看，只要A5就好，那的確挺多的」、「滿多真的啦，只是有些切得有夠薄，吃起來就不好吃了」、「以前有鎖代理，現在很多人直接引進，所以比較常見了」。

更有內行人解釋，便宜的A5和牛其實也不一定是騙人的，至於為什麼有些餐廳的和牛便宜，重點在於產地和部位，因為日本國內有許多和牛品牌不為國人所熟知，價格就比三大和牛（神戶牛、松阪牛、近江牛）便宜很多，口感也不錯。至於部位方面，除了牛腰肉（俗稱沙朗）、肋眼等油花分布漂亮的部位之外，其餘的也相對便宜。

另外有些和牛是用所謂的「NG和牛」再加工，肉質細碎且油花差，「你在燒烤店用很便宜的價格和牛吃到飽以為賺到了，其實根本就是被騙了」，最後他提醒，吃到便宜和牛都是有原因的，便宜不見得不好吃，只是其中細節要多注意，但A5是日本和牛的分類，「如果一家餐廳主打A5然後給你澳洲和牛，這樣算是詐欺」。