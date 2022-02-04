國外一名媽媽近日經常感覺下腹部疼痛，而且非經期時還會異常出血，讓她驚覺不對勁，趕緊前往醫院檢查，起初她以為是懷有第二胎，照超音波才發現，她的子宮裡竟長出牙齒與頭髮，醫師解釋，這是胚胎期發育異常所分離形成的「皮樣囊腫」。

根據《每日郵報》報導，一名媽媽佩吉（Page）在抖音分享經歷，指她近日下腹部疼痛，而且下體異常性出血，起初以為是懷有第二胎，因此便至醫院做檢查，豈料照超音波後發現，她的子宮裡竟有2顆「皮樣囊腫」（Dermoid Cyst），其中一顆僅豆子大小，另一顆則是雞蛋大小，而且長達7公分，甚至還發育出頭髮和牙齒。

醫師對此解釋，皮樣囊腫是胎兒發育過程中，從胚胎組織粒子分離而形成的，推測應該是佩吉2年前懷第一胎時所留下的，讓佩吉驚呼，「基本上就是我兒子的身體組織碎片，這2年來一直在我身體裡」，所幸進行開刀手術後，佩吉如今已康復，而她將此事分享至抖音（TikTok）後，引發網友熱議，不少人表示他們從未看過這種事情。

而美國克里夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）指出，皮樣囊腫屬於良性囊腫結構，會在人體任何部位形成，其中最常見的是臉部、顱骨內部、下背部及卵巢等，靠近皮膚表面生長時，看起來像是小腫塊，任何人都可能患上皮樣囊腫，若在卵巢或子宮裡，就可能長出骨頭、體液、毛髮、神經、皮膚汗腺或牙齒，也就是所謂的「畸胎瘤」。