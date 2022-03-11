祕魯一名女子日前與家人至海邊遊玩，看到岸邊有一條狗不斷凝望大海，似乎正在等主人，但等了一陣子後，卻不見牠的主人出現，女子詢問附近居民後得知，該狗的主人1年前出海後便失蹤，而愛犬每天都守在海邊盼望主人回家，讓眾人看了非常不捨。

Este bebé hermoso se me pegó en la playa 💛🥺 un señor nos contó que ese es su hogar ahora…su dueño era un pescador que falleció hace un tiempo. Desde entonces, se queda mirando el mar todos los días 😭😭😭😭 y se emociona cada vez que ve botes 💔 amorcito siempre pa los lomitos pic.twitter.com/zzYwR3xdZ3 — Jolie (@jolsmr) February 27, 2022

根據《The Dodo》報導，祕魯女子梅傑雅（Josie Mejía）日前與家人至蓬塔內格拉區（Punta Negra）遊玩，在海邊看風景時，發現附近坐著一條狗，牠的身體非常乾淨，頸部還圍有一條絲巾，似乎是有人飼養，期間牠不斷望向海平面，起初梅傑雅以為牠在等主人，但待了好幾十分鐘後，卻遲遲未看到狗主人現身。

梅傑雅向家人表示，假若狗狗沒有主人就想收編牠，隨後詢問附近的居民後得知，這一條狗名叫「瓦圭托」（Vaguito），原本是當地一名漁民所飼養，但他1年前出海後失蹤，從此下落不明，「瓦圭托」也不知道主人出事，因此每天待在海邊等主人回家。

當地居民也被「瓦圭托」的忠心感動，因此會主動提供食物和醫療資源，並由附近一名女子暫時先收養。梅傑雅非常喜歡動物，得知「瓦圭托」的身世後，也打消收編牠的想法，並將此故事分享至推特，表示「我自己也有養狗，得知牠的故事後，我真的非常感動」，不少網友回應，「現代版忠犬小八」、「希望牠早日釋懷，重新擁有一個家」。