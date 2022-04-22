古代男性能夠擁有三妻四妾，但有些男性因家境貧困或為了攀權附貴，甘願入贅進富貴家庭，因此贅婿的地位通常比較低。不過古時有一名最強女婿，60歲因有功而入贅，之後還逆襲成為金朝始祖，讓他成功翻身。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲表示，古代有不少知名贅婿，例如齊威王時期的政治家淳于髡，在《史記》記載「齊之贅婿也，長不滿七尺」，形容淳于髡的身高不高，是齊國的入贅女婿，由此可知，他的家境貧困，不過淳于髡也並非省油的燈，靠著三寸不爛之舌，在齊威王身邊混得風生水起。

根據《史記‧卷一二六‧滑稽傳‧淳于髡傳》記載，「此鳥不飛則已，一飛沖天；不鳴則已，一鳴驚人。」當時齊威王繼位後只顧著享受，也不理會朝政，淳于髡看不下去，以隱語規勸齊威王，諷諫他為何整天無所事事，而對方則說，他一旦有機會施展實力時，便會有驚人的表現，之後齊威王逐漸振作，開始整頓內政，提升齊國的國力。

另外，還有一位最著名的入贅女婿「完顏函普」，他是女真人的始祖，也就是金國的始祖，根據《金史》記載，「金之始祖諱函普，初從高麗來，年已六十餘矣。」指他原本住在朝鮮半島，60歲時來到中原，但他並非是高麗人，後世歷史學家大多認為，函普是靺鞨人的後代，另外，《金史》也記載「金之先，出靺鞨氏。靺鞨本號勿吉。勿吉，古肅慎地也。」

函普抵達中原後，來到女真部族的完顏部居住，而當時完顏部較落後，部落與部落間經常有仇殺狀況，就有族人拜託沉穩的函普解決仇殺問題，更承諾他若能改善此狀況，完顏部會給予他好處，將族裡一名60歲擁有賢德的單身婦女許配給他，當時函普同樣也是60歲左右，年齡與婦人相配，且娶妻之舉也是族人對他身分認定的表現。

再者，函普當時屬於外來客，若能娶當地的女子為妻，就表示完顏部將他視為自己人，函普便接下此任務，安排部族進行協商，協議若再發生仇殺狀況，除了懲罰兇手外，還要給受害者補償，從此部族間的仇殺狀況逐漸減少，他成功娶60歲婦女為妻，正式入贅完顏部，從此姓完顏，還成為10世紀早期女真部落完顏氏族的領袖，他的後代之後統一女真各部落，並在1115年建立金朝。