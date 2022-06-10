澳洲一名女子在大學教室授課時，突然覺得自己被監視，讓她不禁寒毛直豎，因此抬頭查看，發現天花板上竟出現一雙大眼動物，不斷盯著她看，而這一隻動物其實是「刷尾負鼠」，由於校區的動物資源豐富，因此經常能看到刷尾負鼠跑進教室聽課。

根據《The Dodo》報導，@DarthTheJedi在網路論壇Reddit提到，他的妻子日前在澳洲紐卡斯爾大學（The University of Newcastle）教課時，發現自己好像被監視，因此往上一看才發現，天花板輕鋼架的洞裡冒出一隻動物，牠露出大眼與長耳朵，緊盯底下的學生，似乎想與學生一起聽課，模樣非常可愛。

不少紐卡索大學的學生表示，校園裡確實經常能看到野生動物，而這一隻大眼動物是「刷尾負鼠」（Common brushtail possum），牠們經常跑到天花板上，並從縫隙中觀看學生上課，紐卡斯爾大學也提到「我們致力於保護校園的動植物，讓生態能夠持續發展」。

《澳洲博物館》指出，刷尾負鼠又稱為「帚尾袋貂」，是體型最大的袋貂，由於牠們已習慣城市生活，因此經常與人類接觸，在野外牠們通常吃樹葉、花和水果，不過若生活於郊區，牠們幾乎什麼都吃，屬於群居型動物，會透過聲音和氣味與同伴保持聯繫，到了繁殖季節時，牠們會在半夜發出刺耳的尖叫聲，以此建立領地並發出警告。