大陸黑龍江一名男子日前乘坐氫氣球在高空「採松果」（又稱打松果），由於操作失誤導致氫氣球隨風飄走，男子被載到350公里外，失聯2天才被找到，所幸人並無大礙，不過「採松果」這一種行業也引發關注，甚是還被稱為「世上最危險工作」。

綜合陸媒報導，黑龍江一名胡姓男子先前與同事到海林市山市鎮林場採松果，他乘坐氫氣球飛至高空，豈料底下同事疑操作不當鬆脫安全繩，導致氫氣球隨風飄走，胡男當時與另名同事都在氫氣球吊籃內，同事剛好抓住樹枝，順著樹幹落地，但胡男抓到的樹枝太軟，導致他無法從氫氣球上跳下來，最終在高空失聯。

當地警方得知後，趕緊進行大規模搜救，所幸胡男慢慢放掉球內氫氣自行脫困，降落在350公里外的哈爾濱市通河縣境內樹林中，無奈山林的訊號微弱，經過多次嘗試後，胡男才順利與家人取得聯繫，結束這場失聯2天的驚魂，不過胡男跳下氫氣球時腰部受傷，腰腹部瘀青嚴重，不過意識很清醒，被找到後已緊急送往醫院，人並無大礙。

不過「採松果」到底多危險，也引發外界關注，當地一間堅果加工廠的王姓老闆介紹，松果長在數10公尺高的松樹頂端，由於高度太高，無法使用機器採摘，只能倚靠人工，「前幾年是靠人爬到樹上採集，有的樹高達20多公尺，爬上去其實很危險，近幾年改用氫氣球，情況才出現好轉」，每到採松果的旺季，商家都需向當地派出所報備才能使用氫氣球。

採松果過程中需動用兩人，一人乘坐氫氣球上去採摘，另一人則在底下拉住安全繩，必須時刻注意狀況，以免人跟著氣球被吹走。海林市山市鎮一名松子業者提到，每年9月開始，當地商家就會雇用工人摘松果，而工人工作時數8小時左右，一天薪水約600至700元人民幣（約新台幣2684至3132元），而氫氣球成本約3萬元人民幣（約新台幣13.4萬）。