唐朝一名女詩人在10歲時就出口成章，還被著名詩人溫庭筠收為徒弟，但她卻遇到渣男，婚後遭拋棄，讓她對感情徹底失望，選擇出家當女道士，但她卻從此性情大變，將道觀變成社交場所，與許多男性談戀愛，最終因感情糾葛被判死刑。

《經典傳奇》介紹唐朝四大女詩人之一「魚玄機」。(影片來源/YouTube/江西網絡廣播電視台)

根據大陸節目《經典傳奇》介紹，魚幼薇，字蕙蘭，道號玄機，唐朝四大女詩人之一，出生於長安鄠縣，家境雖普通，但她的父母很重視教育，5歲時魚幼薇被送往外地私塾讀書，10歲就出口成章，成為當地小有名氣的神童，但同年她的父親過世，這對魚幼薇母女倆造成極大影響，母親只能靠幫人洗衣服維生，直到詩人溫庭筠收她為徒，才解決經濟問題。

溫庭筠不僅不收學費，還出錢幫助魚幼薇母女倆，魚幼薇因此產生愛慕之情，還寫了詩《冬夜寄温飛卿》向老師告白，但溫庭筠卻拒絕她，當時溫庭筠已30歲，魚幼薇僅11、12歲，兩人年齡差距太大，而且魚幼薇對功名懷有抱負，溫庭筠認為兩人價值觀不合，遂介紹任官職「補闕」的李億給魚幼薇。

在李億的追求下，魚幼薇最終答應這門婚事，婚後生活優渥又美滿，豈料過了幾個月後，一名自稱李億正妻的裴氏造訪，她才知道自己只是情婦，讓她失望透頂，寫下名詩《贈鄰女》，「羞日遮羅袖，愁春懶起妝。易求無價寶，難得有情郎。枕上潛垂淚，花間暗斷腸。自能窺宋玉，何必恨王昌？」。

李億私下向魚幼薇保證，有朝一日會娶她為妻，豈料3年過去，李億不僅沒兌現，全家還搬離長安，17歲的魚幼薇決定出家，道號玄機，從此被稱做魚玄機，但她入道門後性情大變，還擁有「唐朝第一豪放女」的稱號，她在道觀門口張貼「詩文候教」的告示，吸引眾多文人雅士造訪，將道觀變成社交場所。

魚幼薇原本只是跟文人談論詩詞，之後卻談起戀愛，到處留情，最終愛上樂師「陳韙（音同偉）」，公元868年魚幼薇懷疑婢女綠翹與陳韙有染，而綠翹連忙否認還頂撞主人，魚幼薇一氣之下把綠翹打死，屍體埋在後院，但最終還是被發現，儘管當時主人打死奴婢的罪不重，最高也只是坐1年的牢，但她卻被判死刑。

由於魚幼薇當時名聲大，此事在朝野間鬧得沸沸揚揚，不少官員同情她的遭遇，紛紛請求皇帝赦免，但當時剛經歷安史之亂，皇帝為了樹立皇室威嚴用重刑，而且道教在唐朝盛行，宗教排名為道教第一、儒學第二、釋門第三，認為魚幼薇作風豪放，行為不檢點有損道家形象，因此下令處死，年僅27歲。