現代科技便利，看手錶或手機就能知道時間，不過古代多靠太陽計時，但若遇天氣不佳或晚上，可就傷腦筋了，因此漢代時發明一種計時工具「銅壺滴漏」，主要透過水位變化計算時間，但當時容易出現誤差，直至元代才被改良變精準。

大陸節目《中國國寶大會》近日提到，古人除了靠太陽計算時間，還發明了一種計時工具「銅壺滴漏」，又稱為銅漏、刻漏、漏壺，透過水位變化計算時間，最早出現於漢代，屬於單壺沉箭式滴漏，但不同水位使漏水速度不一樣，因此漢代滴漏容易出現誤差。

南京博物館院長龔良介紹，元代為了更精準計算時間，因而增加銅壺的數量，主要由兩部分組成，第一部分是3個送水壺，分別是日壺、月壺及星壺，另一部分則是最底下的受水壺，而受水壺內有固定的標尺，上面還有刻度，刻有從「子」至「亥」十二地支。

而標尺前有一個小孔，孔內裝設一把木箭，底下還有浮標，當子時開始滴水，浮標會位於最底部，時間若越長，水滴進受水壺就越多，浮標受浮力影響撐起木箭，古人可以從木箭所指的標尺刻度得知時間，而受水壺裝滿一桶水就是一晝夜。

廣州博物館副研究員羅興連也曾提到，元代銅壺滴漏最初放於廣州拱北城樓上，供城內百姓報時所用，每天固定有專人在上午及下午五時十五分，到城樓上倒水，水就會沿著銅壺慢慢往下滴計時，而銅壺中的日壺外部還刻有元代銘文，紀錄建造者、工匠、執行官員的名字，可見當時製作銅壺滴漏時非常謹慎。