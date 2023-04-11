近日網路上瘋傳一段影片，畫面中有一條蛇誤闖民宅，一名男子見狀試圖用棍子撥弄，想把蛇用出來，但效果並不好，於是他直接徒手抓起蛇尾，未料下秒這條蛇突然露出真面目，是一條擁有劇毒的眼鏡王蛇，且牠將上半身挺直，處於戰鬥狀態，讓男子嚇到把棍子都丟飛了。

國外網友在TikTok分享一段影片，從畫面中可以看到，有一條蛇闖入了屋內，只露出一截尾巴在門外，門口一名男子為了驅趕這條蛇，先用手上的棍子撥弄，見效果不佳，他乾脆徒手抓住蛇尾，試圖把牠整條拉出來。

未料下一秒這條蛇突然露出真面目，竟是一條擁有劇毒的眼鏡王蛇，且牠已經將上半身挺直，緊盯著拉牠尾巴的男子，處於敏感緊張的戰鬥狀態；男子一看到眼鏡王蛇，立刻嚇到把手上的棍子給扔飛並倒退了幾步，接著呆愣在原地，和眼鏡王蛇對看。

影片曝光後，立刻引發網友熱議，大家紛紛留言，「這我會原地去世」、「蛇：抓我幹嘛？給我立正站好」、「蛇：找我有事嗎？」、「那位老兄的靈魂感覺已經被嚇飛了」、「好像這條蛇才是屋主一樣」、「蛇：能不能等等！沒看到我在忙嗎？」。

眼鏡王蛇是世界上體型最長的毒蛇，體長可達5.6公尺，且個性凶猛、擁有高度攻擊性，受到威脅時，會舉起身體的前三分之一，張開頸部並露出毒牙、發出「嘶嘶」聲，其毒液主要為神經毒素，會迅速攻擊被咬者的中樞神經系統，導致劇痛、視力障礙，暈眩、麻痺等症狀，嚴重可能因呼吸衰竭、心跳減弱而死亡。