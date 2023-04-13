古代戰爭不斷，每個民族都想爭搶資源與領土，而游牧民族從小騎馬射箭，反觀農耕民族自小種田，長大後上戰場幾乎沒勝算，不過歷史上農耕民族組織起來，打贏游牧民族的案例屢見不鮮，主要靠得就是「總體戰」，其中包含軍糧、交通及地緣策略，都是戰爭的關鍵。

大陸歷史教授于賡哲指出，農耕的漢民族與從小學騎射的游牧民族相比，軍事能力自然比較低，不過古代漢人靠的就是「總體戰」，主要是培訓軍隊、布局內政，有完善的內政系統，才可為戰爭提供足夠兵力與物資，秦、漢、唐時期打仗都是如此。

以秦國統一六國為例，靠的就是內政「商鞅變法」，內容是在經濟上改變舊有生產關係，廢井田開阡陌、允許土地買賣，並刺激農民的積極性，在軍事上獎勵軍功，提高軍隊的戰鬥力，再來就是交通網絡，從先秦時期就可見，戰事伴隨繁重的道路建設，例如修建直道，也就是軍用高速公路，用於防備匈奴；甬道則是為前線運送軍糧。

于賡哲提到，內政還包含地緣策略，地緣與外交是戰爭的關鍵，秦滅六國時，宰相范雎就提出「遠交近攻」，主攻鄰近國家，先不理會距離遠的目標，再讓各國無法團結，之後一一擊破，在戰爭中起了非常大的作用。三國時期夷陵之戰後，諸葛亮與孫氏政權保持和諧，主要也就是地緣政策，當時曹操最強大，吳與蜀若不合作就容易被擊破。