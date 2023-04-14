科學家近期使用紫外線燈照射梵諦岡圖書館中一本聖經，發現1500多年前寫成的聖經，底下竟藏有「隱藏經文」，讓眾人都非常驚訝，中世紀研究所所長拉普（Claudia Rapp）提到，這次的發現，顯示出現代技術與文物間的相互作用，才能發現藏了數千年的秘密。

根據《每日郵報》報導，科學家凱瑟爾（Grigory Kessel）利用紫外線燈，照射梵諦岡圖書館中的聖經，發現底下竟顯現出隱藏章節，同張紙張上有三層文字，包括古敘利亞文、希臘文跟喬治亞文，最初文本記載在西元3世紀，當時動物皮革製成的紙張稀少，這份文稿才會寫在重複使用過3次的羊皮紙上。

凱瑟爾提到，利用紫外線照射古書紙本，是研究界常用的方法，假若紙本下方有另一層文字，文字就會吸收光線、發出藍光，古人將羊皮紙浸入墨水中消除文字，但無論重複使用多少次，原來的文字依舊印在紙上，而這個章節以古敘利亞文記載《馬太福音》11章到12章，不過目前專家還未發表整個段落的譯文，只有分享部分經文。

凱瑟爾提到，原本的希臘文《馬太福音》12章記載，「那時，耶穌在安息日從麥地經過。他的門徒餓了，就撿起麥穗吃。」而古敘利亞文譯文則寫道，「摘下麥穗，用手搓揉後食用」。其中古敘利亞文譯本又稱為「Peshitta」，是西元5世紀時敘利亞教會的官方譯本。