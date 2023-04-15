泰國古廟一名僧侶半夜想上廁所，經過庭院時發現灌木叢中站著一名女子，於是拿出手機拍下照片，回房後放大一看，發現對方不但雙眼空洞，臉上還帶有血痕，讓這名僧侶瞬間毛骨悚然，不敢自己一個人睡覺，而跑到其他僧侶的房間。

根據《Sanook》報導，這座古廟建於泰王拉瑪三世統治時期，距今已有200年歷史，4月12日卻驚傳靈異事件，寺廟的一名年輕僧侶在半夜想去上廁所，他穿過迴廊前的庭院時，突然看見灌木叢中有人在看著自己，僧侶心裡雖然害怕又不安，但還是拿出手機拍下這幕，接著便匆匆離開。

等到他回房後打開照片檢查，放大一看才驚覺拍到一名面目猙獰的女子，不但眼神空洞，臉上還帶有血痕，讓這名僧侶害怕不已，立刻跑出自己原本的房間，找其他僧侶一起睡覺。

這張照片事後被分享到網路，引發一陣熱議，當地記者也在白天實際走訪現場，但沒有發現異狀。記者詢問寺廟方丈，對方表示這裡過去是一片墓地，還有一座火化場，後方則是一座古塔，因此晚上幾乎沒有人敢經過，更不可能有女子三更半夜站在寺廟裡，方丈推測，可能因為現在正值泰國潑水節，該名女子想要祈求功德才會出現在寺廟中。

不過方丈的助理透露，寺廟內養的狗經常在特定的日子嚎叫，當地居民也曾遇到難以解釋的神祕事件，而被嚇到不敢在寺廟附近逗留。