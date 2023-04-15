有些寵物為了照顧、感謝飼主，會帶來一些「小驚喜」。美國一名黃金獵犬的飼主近日分享一段影片，只見她的愛犬叼著一條又黑又長、類似於電線的東西，仔細一看才驚覺那是一條死掉的蛇，讓飼主又害怕又無奈。

根據《紐約郵報》報導，美國女子凱西（Casey Newlin）近日上傳愛犬「史考特（Scout）」的可愛影片，從畫面中可以看到，史考特嘴裡叼著一條又黑又長、類似於電線的東西，像是獻寶一樣朝凱西走過來，當牠靠近後，凱西才發現那竟是一條蛇，讓她哭笑不得，無奈地對史考特說：「你真是不可理喻，快點拿走啦！」

凱西受訪透露，這其實不是史考特第一次送上「蛇蛇大禮」，只不過當時叼來的蛇是活體，史考特還在庭院裡追著凱西身後跑，而這次的禮物則是無毒束帶蛇的遺體，但她不清楚是不是史考特把蛇殺死的，「牠只是把蛇叼在嘴裡，沒有做其他暴力行為，史考特似乎也沒有被咬。我不知道這條蛇在史考特發現牠以前經歷了什麼，因為牠有一部分的尾巴不見了。」

網友們看到影片都忍不住笑了出來，覺得史考特非常可愛，「當我對著手機尖叫的時候，妳卻如此冷靜…」、「天啊！雖然史考特看起來很開心，但我絕對會崩潰」、「史考特：媽媽我抓到蛇了，快點誇誇我」、「牠看起來很為自己感到驕傲」、「我們家的狗也會把死掉的鳥放在家門前的台階上」、「在牠吐掉那條蛇以前，絕對不准讓牠上車！」。