北京故宮即紫禁城，內廷的中心是乾清宮、交泰殿、坤寧宮，統稱後三宮，是皇帝和皇后居住的宮殿，後三宮兩側還有東、西六宮，則是后妃居住休息的地方，不過乾隆卻讓他最愛的富察皇后，住在西六宮的長春宮，其實此舉大有玄機。

大陸導遊房博在微博提到，雍正四年11月29日，他命令太監製作「長春方丈」四字匾額，並掛在養心殿東暖閣的小屋內，而長春指的是四季如春，方丈則是寺廟裡的高僧，雍正確實對佛法有一定研究，因此自比是有修為的高人，此外養心殿東暖閣的小屋內空間小，又稱為斗室或方丈，剛好與「長春方丈」四字做呼應。

直到雍正五年，乾隆弘曆與富察氏結婚，兩年後雍正下令，夫妻倆若到圓明園遊玩，就住進長春仙館，雍正十一年，他在圓明園舉行大型佛法活動，替弘曆賜號長春居士，明顯是要把他培養成接班人，因此弘曆登基後，還將自己的書屋改名為長春書屋，對於弘曆而言，長春兩字是正統的象徵，更有傳承的意思。

弘曆登基後，年號為「乾隆」，他最愛的皇后是富察氏，也就是孝賢純皇后，但他卻並未將皇后安排住坤寧宮，而是住在紫禁城西六宮的長春宮，主要就是因為他與長春兩字的淵源，所以才會讓皇后住長春宮，直到乾隆十三年，富察氏過世，他還下命不准其他嬪妃住進去，乾隆沒事就會到長春宮回憶往事，緬懷自己最愛的女人，直到乾隆六十年底，他才解除命令。