面試最重要的就是準時，但若是公司延遲面試，大家能接受嗎？國外一名網友在網路論壇Reddit提到，日前他到一間大型零售店面試，未料面試官卻大遲到，他與其他求職者一起等了1個多小時，因此當下被錄取時，他直接霸氣拒絕。

一名網友@Snoo-87328在Reddit發文說，日前他參加一間大型零售店的面試，面試時間是下午1點半，他提早5分鐘抵達現場，當時還有其他8名求職者，他們早在下午1點就到達，但遲遲未等來面試官，接著他們一起等到下午2點，又進來另一批求職者。

直到下午2點45分，原PO才終於開始面試，距離約定時間已過1小時15分鐘，讓他感到非常不滿，而他面試時表現不錯，公司直接表示錄取，但原PO當場拒絕，說該公司在面試時就遲到，不懂得守時、珍惜別人的時間，這種行為很不尊重人，也顯示公司的時間管理能力很差，之後他祝公司和其他面試者好運就離開了。

不少網友支持原PO的做法，表示「明確的決定，面試時都能耽誤你時間，錄取後就耽誤你下班時間」、「真的很不尊重人，我敢肯定你入職後，遲到5秒他們都會抱怨，還會常應一些小事扣員工薪資」，也有人分享類似經歷，「我之前也遇過，與零售店經理約面試時間，結果抵達現場後，人資都不知道，我乾等了半小時，才知道經理居然休假了，他也沒告知人資，完全忘記有面試」。