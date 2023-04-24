清朝晚期的實際掌權者是慈禧太后，從入宮到登上后位有許多傳聞，其中一個就是慈禧忌妒麗妃比較受皇帝寵愛，等到她當上太后後就痛下殺手，將麗妃製成「人彘」，不過歷史學家指出，慈禧和麗妃的關係並不如外傳那麼糟糕，在兩人的丈夫咸豐帝過世後，慈禧甚至還十分照顧麗妃母女。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平指出，慈禧、慈安和麗妃都是在咸豐二年通過秀女選秀入宮的，當時慈安和麗妃15歲、慈禧17歲，仍是對未來充滿憧憬的少女，不過慈安的待遇和其他兩人不同，一入宮就被封為嬪，一個月後直接晉升為貴妃，再過一個月就被冊立為皇后，成為咸豐朝的後宮之主。

而慈禧和麗妃入宮後都被封為貴人，2年後才又一起晉升為嬪。咸豐五年，麗妃為皇帝生下皇長女，也是咸豐帝唯一的女兒，麗妃因此被升為妃，不過慈禧很快也懷有身孕，並生下皇子載淳，之後便被晉升為妃，還很快再晉封為貴妃，地位超越麗妃，在咸豐朝後宮穩居第二。

根據野史記載，麗妃因為長相與個性柔美，私下更受皇帝寵愛，導致慈禧忌妒不已，更有傳聞說她痛下殺手，將麗妃製成「人彘」。但毛立平表示，從正史中很難看出兩人有明顯的矛盾，頂多只存在一些對於地位的較勁，還沒有嚴重到慈禧掌權後需要對麗妃痛下殺手的程度。

相反的，等到咸豐帝過世，同治帝即位後，就尊麗妃為「皇考麗皇貴妃」，跳過貴妃的等級，直接將其封為皇貴妃，由於當時同治年紀尚幼，尊封麗妃自然是慈禧、慈安兩宮太后的意思；光緒帝即位後，再次尊封麗妃為皇貴太妃，保持了她在太妃群體的最高地位。

而麗妃的女兒榮安公主，因為是咸豐的獨女，因此破格封為最高品級的固倫公主，出嫁時也給予最高規格的公主嫁妝和相關待遇，由此可以看出，慈禧和麗妃之間的關係還算融洽，尤其是慈禧在當上太后後，對於麗妃母女給予諸多優待，因為此時麗妃已經無法造成威脅，還能藉此展現自己的大度。