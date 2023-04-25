面試時每一個環節都很重要。美國一名網友在論壇Reddit提到，他的公司日前面試新員工時，一名求職者在面試開始不到5分鐘就被刷掉，原因是他無視櫃檯的接待秘書，而這名秘書其實是招聘經理所假扮，為了測試求職者的態度。

根據《鏡報》報導，一名網友近日在論壇Reddit發文表示，日前他的公司在招募新人，一名求職者面試不到5分鐘就被淘汰，原因是他無視櫃檯接待秘書，當時秘書先是與求職者打招呼，但對方卻沒理會，甚至連看一眼都沒有，就算秘書主動攀談，求職者也沒興趣接話。

原PO提到，這名秘書其實是招聘經理所假扮，主要是為了測驗求職者，之後求職者進到會議室後，招聘經理直接挑明身分，接著說「在我們的團隊裡，每個人都有存在價值，值得被尊重」，更指從求職者與秘書的互動能看出，他並不適合這個職位，面試很快就結束了。

此PO文在網路上引熱議，一名網友分享類似經歷，他某次面試時搭電梯，與一起搭乘的男性聊起天，之後才知道對方是執行長，還有一名人資分享面試關鍵，表示在面試成功被錄取前，重要的不僅僅是會議室裡的面試官，任何時候都要保持警惕，每位員工都可能在對求職者進行評估。

軟體公司Compono執行長英尼斯（Trent Innes）曾表示，他會用一杯咖啡測驗求職者，面試前他會將對方帶到茶水間，並準備一杯咖啡或茶，接著面試才開始，過程中會注意求職者是否將杯子拿回茶水間洗，若只是把杯子留在桌上，就會被列入黑名單，「我們的廚房、茶水間都很乾淨，就像是洗咖啡杯的概念，為了確保新進員工能夠融入公司文化，並承擔該做的一切。」