巴西一名男子原本擁有9名辣妻，還因此登上當地新聞版面，不過其中4人在去年離開，近來又有另名女子加入，但由於家中成員太多，睡覺空間一直有問題，近日男子砸8萬英鎊（約新台幣306萬）打造一張6公尺長的大床，讓所有人都能睡一起。

根據《鏡報》報導，37歲亞瑟（Arthur O Urso）2021年11月因擁有9名妻子而爆紅，但他強調，迎娶其他妻子前都須獲正宮盧瓦娜（Luana Kazaki）的同意，不過去年其中4人選擇離開，他近來又娶了51歲的瑪麗亞（Olinda Maria），如今擁有6名妻子。

亞瑟提到，由於家中成員太多，造成他睡覺很困擾，為了給妻子騰出空間，他有時必須睡在單人沙發或地板，每天睡在不同的床上，讓他感到非常疲倦，因此砸8萬英鎊（約新台幣306萬）打造一張6公尺長的大床，花了15個月的時間組裝訂製。

不過一夫多妻制在巴西並不合法，所以亞瑟除了正宮外，與其他妻子的婚姻都不具法律效力，自從他公開自己的婚姻關係後，還經常在成人網站OnlyFans曬出火辣照片和影片，並分享性愛秘訣，每個月能賺進5萬英鎊（約新台幣191萬），他先前還曾表示，為了公平起見，決定尋找代理孕母，希望讓每位老婆能同時有孩子。