印度北方邦一名20歲少女拜訪男友家人，沒想到竟愛上對方的父親，小情侶分手不久，她就選擇與男友爸爸私奔，從此銷聲匿跡，少女家人以為女兒遭綁架，嚇得趕緊報警，警方苦尋1年後終於找到人，少女則表示要與男友爸爸共度一生。

根據《印度時報》報導，45歲泥瓦匠卡姆萊什（Kamlesh Kumar）2022年與22歲兒子阿密特（Amit），前往北方邦恰凱里（Chakeri）一棟建築工地工作，阿密特之後與當地一名20歲少女交往，他還帶女友回家讓父親認識，沒想到兩人竟擦出火花。

少女在2022年3月與男友分手，就與對方的父親私奔，少女失蹤後，她的家人認為是被不明人士綁架，趕緊報警求助，警方花了1年時間，透過監視器得知少女出現在德里，警方採取行動找到人，並逮捕卡姆萊什，發現兩人竟同居，而且宣稱彼此相愛，全案仍在調查中。

印度在3月也發生過類似事件，拉賈斯坦邦（Rajasthan）一名男子拉梅什（Ramesh Vairagi）帶媳婦私奔，長期在外工作的兒子帕萬（Pawan Vairagi）氣得報警，指控是父親誘惑他的妻子，帕萬起初向警方報案時，並未受到認真看待，事件引發關注後，當地警方才表示，他們正試圖找到這對私奔的男女及一輛被偷的單車。