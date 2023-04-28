美國賓州一名女子2021年滑抖音時，發現一名男網友正在尋找閃婚伴侶，主要是為了拍攝影片，讓她覺得很有趣，因此主動聯絡對方，兩人順利結為夫妻，並約定結婚1周後就離婚，未料相處過程中，兩人個性非常契合，因此打消離婚的念頭。

根據《每日郵報》報導，居住在賓州匹茲堡的26歲格羅斯（Danielle Gross），2021年滑抖音時看到男網友米歇爾斯（Gunnar Michels）的影片，對方是一名影片創作者，正在尋找閃婚對象，他說疫情爆發後，發現人的互動變少了，原本希望可以拍攝有關認識新朋友的內容，之後萌生和陌生人結婚的想法。

米歇爾斯強調，自己並非真的在尋找伴侶，只是想獲得生活體驗，格羅斯看完後很感興趣，之後傳送影片自我介紹，成功打動米歇爾斯，兩人開始聊天，經過兩次視訊後，米歇爾斯便前往匹茲堡向格羅斯求婚，隨後他們還去見了女方家長，起初格羅斯的父母很擔心，但發現米歇爾斯非常友善，因此也就同意這門婚事。

格羅斯和米歇爾斯見面兩周後，就開車到拉斯維加斯結婚，原本計畫1周後就離婚，未料相處時發現，兩人個性雖然互補，但價值觀卻非常相像，最後他們都不希望離婚，如今兩人已結婚2年，米歇爾斯提到，「現在回想起來，我們的故事就像童話，感覺很不真實，但確實發生了，我們發展成健康的關係」。

夫妻倆都很熱愛旅遊，先前開車周遊美國各州，今年2月他們返回位於匹茲堡的家休息，格羅斯提到，他們雙方家人都很開心，沒想到小倆口這麼適合，「我的朋友也都敢相信，我們兩個居然還在一起」。