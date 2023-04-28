在野外遇到野生動物時務必提高警覺，不要拿自身安全開玩笑，近日國外瘋傳一段影片，一名女子拿香蕉餵食大象，但出於好玩心態頻頻戲弄，結果惹怒大象，被一擊頂飛，狠狠摔進草叢，畫面曝光被不少網友嘲諷是自找罪受。

根據網路上瘋傳的影片顯示，一名女遊客手裡拿著香蕉引誘大象，不過當大象伸長鼻子準備接過時，女子又迅速收回香蕉讓大象撲空，來來回回幾次之後，女子依舊興致盎然，殊不知大象對於她「要餵不餵」的舉動已經明顯失去耐心。

就在女子又要引誘大象往前走時，下一秒大象就在鏡頭拍攝下，直接將女子頂飛至畫面外的草叢中。面對大象突如其來的攻擊，拍攝者也當場嚇傻了，立刻停止錄影並上前查看同行女子的狀況。

影片曝光後不少網友認為女子玩過頭，被大象攻擊根本是自作自受，「她怎麼會以為自己可以操控大象？」、「事實證明，再溫馴的動物也會被屁孩惹毛」；不過也有人出言緩頰，認為女子只是想和大象互動，並沒有做出傷害大象的舉動，不應該太過苛責。