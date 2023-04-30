英國一名40歲男子撿到一隻受傷的海鷗後，竟然將牠帶進巷內當作洩慾工具，期間還利用手機播放成人片助興，遭警方逮捕後更一度否認犯行，讓法官看了搖頭直呼這是自己遇過最不尋常的案件之一。

綜合外媒報導，英國40歲男子大衛（David Lee）去年8月在桑德蘭（Sunderland）撿到一隻受傷海鷗，沒想到竟將其帶到巷弄猥褻，根據監視器畫面顯示，當時大衛將海鷗夾在雙腿之間，接著以手機播放成人片，利用無辜的海鷗放縱慾火，過程中無視海鷗不斷發出悲鳴。完事後，大衛更直接一腳將海鷗踢開，行徑十分殘暴。

大衛惡行曝光後隨即遭到警方逮捕，但他一度否認犯行，甚至辯稱自己是想要幫助海鷗，才會拿手機搜尋救援方法，不過辯詞很快就被識破，因為手機裡頭僅有瀏覽色情網站的記錄，大衛眼看證據確鑿才坦承犯案。

令人髮指的「人禽交」行徑讓法官看了直搖頭，坦言這是自己的職業生涯中遇過最不尋常的案件之一，而大衛的辯護律師則表示將朝犯案人有精神病史的方向進行辯護，案件預計於5月23日再次開庭。