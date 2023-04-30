國外一名女網友近日搭乘廉價航空，在等待飛機起飛時，目睹維修人員直接使用膠帶修補機身，嚇得將畫面拍下PO網，影片曝光後引發熱議。對此，航空公司解釋，這是「快速維修膠帶」（Speed Tape），專門用來修護飛機或是賽車的輕微損傷，又能承受極端環境，是航空業常見的維修神物。

國外一名女網友25日在抖音（TikTok）帳號「@myhoneysmacks」上傳一段影片，畫面中可見，一名廉價航空的維修人員正在黃色機身上黏貼銀色膠帶，讓她看了頭皮發麻，質疑「搭載乘客到全球各地旅行的飛機竟只靠膠帶修補機身」，爆氣表示以後要改搭其他航空公司的飛機。

影片曝光後隨即在網路上瘋傳，不少網友看見這幕全嚇壞了，紛紛留言直呼「妳怎麼還坐得住」、「如果是我早就衝下飛機了」；不過也有知情網友解釋，「這是快速維修膠帶，它能暫時用來修補東西」、「很多人過度反應了，這沒什麼好大驚小怪的」、「每一間航空公司都會在飛機上使用快速維修膠帶」。

資深飛行員、飛航安全顧問南斯（John Nance）解釋，「快速維修膠帶」是一種鋁製特殊膠帶，主要用在飛機的暫時局部性維修，防止塗漆剝落或是進一步風化，不會用於結構修復。同時它也能防火、防水、防溶解，對於紫外線及熱能都有很好的保護作用，在高溫及低溫的狀態下都能保有黏性。