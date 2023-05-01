做家事不單單是女性的工作，而是需要夫妻兩人共同承擔。美國一名人妻在TikTok上抱怨丈夫不做家事，稱自己出差6天、每天辛苦工作10小時，結束後卻發現家裡一片狼藉，丈夫則藉口在忙工作和汽車，所以無暇照顧小孩，讓她氣得決定離婚，帶著孩子一起離開。

綜合外媒報導，美國人妻萊娜莉絲（Lynalice Bandy）透露自己出差6天，每天工作長達10小時，只請了一天病假，未料當她回家後，發現每個房間都亂七八糟，到處都是食物、玩具和衣服，女兒房間的地板上被塗滿洗髮精，被套、地毯和女兒們的頭髮上也塗有指甲油，她們甚至還拿剪刀來剪自己的頭髮、被子和床單，整個住家一片狼藉。

萊娜莉絲的丈夫卻藉口稱，因為自己專心在工作和汽車上，所以才無暇顧及孩子，萊娜莉絲對丈夫的理由感到無言，忍不住在TikTok上抱怨：「我想假裝我不是這個家『唯一』負責打掃的人，但很顯然的，當我不在時，沒有人會在乎這些房間的整潔。」心寒的萊娜莉絲也在把房子完全打掃乾淨後，決定和丈夫離婚，帶著孩子一起離開。

網友們都相當支持萊娜莉絲的選擇，紛紛留言鼓勵她，「沒有什麼事情比婚後還要照顧一個『額外的大孩子』更消耗心靈了」、「『喪偶式育兒』是最糟糕的，很開心看到妳做出改變！」、「妳是一個偉大的媽媽」、「妳值得擁有更好的另一半」、「這位女超人在工作10小時以後，完成了打掃整個家的任務，她需要盡快離婚！」