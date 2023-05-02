大部分的女性結婚時都希望自己是全場最美的焦點，而賓客們也會盡量避免穿著顏色過於鮮豔，或款式過於浮誇的衣服。近日越南一張照片在網路瘋傳，只見一名女子明明是去參加婚禮、和新娘合照，卻身穿火辣的比基尼式黑色透膚裝，讓網友們全都看傻眼，批評她的穿搭很不得體。

綜合外媒報導，越南一名女子近日參加好友婚禮，並分別和新娘以及新人的婚紗照合照，分享到網路上，未料她的火辣穿搭引發網友熱議，從畫面中可以看到，這名女子穿著黑色透膚裝，僅有私密部位的布料是全黑、不透明的材質，大方秀出身材曲線。

但許多網友看到後，都認為女子的穿著過於暴露、不得體，還會因此搶走新娘的風采，紛紛留言批評，「我不明白她的腦袋在想什麼」、「現代社會雖然尊重每個人的穿衣自由，但不代表可以為所欲為」、「我還以為她要去海邊游泳」、「這會是她最後一次被邀請去參加婚禮」、「誰會穿這種衣服去喝喜酒啦！」

不過有網友靠照片中的線索找到該名女子的社群帳號，發現她平常的穿著風格就十分火辣，且新娘在照片中笑得非常燦爛，似乎不在意身邊的人穿了什麼衣服。

有當地媒體指出，這名女子透露她會穿這套透膚裝參加婚禮的原因，是因為她將2022年泰國小姐瓦拉哈（Engfa Waraha）視為偶像，瓦拉哈擔任泳裝秀主持人時，曾穿了一模一樣的服裝，但網友對她的說法並不買單，認為瓦拉哈穿這件衣服是為了符合活動主題，女子這樣穿反而是對新娘的不尊重。