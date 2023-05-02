眾所皆知，萬里長城的存在，是為了抵禦不同時期塞北遊牧民族的侵襲，最早是由秦始皇所建造，後來各朝君主也投入修繕，不過秦長城畢竟是千年前的建築，到了宋元時期大多已經殘敗不堪。直到明朝開國皇帝朱元璋派遣工匠，在秦長城的基礎上擴建才又有了現代人熟悉的明長城，不過讓人詫異的是，在沒有水泥的情況下，明長城卻能歷經600年不倒，只因背後跟特有的「糯米砂漿」建材，以及嚴禁偷工減料有關。

根據《搜狐網》報導，秦朝社會生產力落後，因為物資缺乏，所以建築長城的材料十分簡陋，多半是泥土、石塊和稻草等，而相傳「孟姜女哭倒長城」的故事原型，就是因為大雨導致河水暴漲，將一處長城給沖垮，顯見城牆並不牢固，秦代滅亡之後，歷代君主也投入不少人力修繕。

至於現代人看到的萬里長城，則是朱元璋自1368年下令在秦長城的基礎上修繕擴建而成的，至今已達600多年之久，但即便如此，明長城在沒有水泥、混凝土的情況下，城牆依舊能穩如泰山，背後有兩大原因。

首先是使用了「糯米砂漿」這種特有的珍貴建材。工匠將泥土壓實為堅硬的泥塊，並剔除了沙礫和碎石之後，製成非常堅硬的泥土磚，接著再運用糯米、熟石灰和石灰岩等攪拌均勻，變成磚石之間的黏合劑，這種建材比普通的砂漿建材更加牢固，其原理和現在的混凝土有些類似。

其次是朱元璋相當痛恨貪官以及有人偷工減料，因此嚴令工匠在鑄牆時必須刻下自己的名字，包括監工的官員也一樣，待城牆建成之後，會有專人拿著槌子擊牆，一旦城牆被輕易砸破，相關人等皆難逃一死，甚至株連家人，在如此高壓的情況下自然很少會有豆腐渣工程。