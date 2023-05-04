疫情先前重創航空業，大陸一名28歲空服員無奈離職，因緣際會下擺攤賣奶茶，起初她怕被看不起，深怕遇到熟人，之後轉變心態，認為做自己喜歡的事並不丟臉，由於她的外型亮眼，生意意外地好，如今每天攤位都大排長龍，她也為自己的事業感到驕傲。

根據《錢江晚報》報導，28歲的可兒（化名）是雲南邊境的少數民族，在航空公司擔任空服員長達4年，但受疫情影響薪水不穩，她毅然決然選擇辭職，她說「我待的是小型航空公司，當時1個月飛不到幾次，有時最低月收不到3000人民幣（約新台幣1.3萬）」。

可兒原本打算做直播帶貨，未料工作過於忙碌，她的身體根本吃不消，做了5至6個月就離開，辛苦半年她決定到雲南西雙版納旅遊，當時向攤販買了一杯咖啡奶茶，她覺得非常好喝，便花了4000人民幣（約新台幣1.8萬）向老闆學習，之後選擇到杭州擺攤試賣。

可兒除了賣咖啡奶茶，還有傣味小吃，例如家鄉的特製雞爪，她的妹妹也一起幫忙，若需要原物料，她就會打電話回家，媽媽就會幫忙從家裡寄貨，但一開始生意並不好，可兒提到，「我們一邊拍影片一邊擺攤，一天只賣100至200人民幣，堅持1周原本想放棄，結果皇天不負苦心人，我們拍的第一支影片爆紅」。

影片被杭州武林夜市的管理單位看到，因此邀請可兒進駐，可兒的外型亮眼，很快就成為活招牌，而且餐點有特色，生意越來越好，她說「現在一天能賣100多份，每天營收基本約4000至5000人民幣（約新台幣1.8萬至2.2萬）」，一開始擺攤她很怕遇到熟人，「原本我會害羞，怕被看不起，但之後當我看營業額時，就覺得他們都想來找我了」。