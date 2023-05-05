美國科羅拉多州一名42歲媽媽近期買下人生第一棟房子，沒想到搬行李到車庫時，她的愛犬發現異狀，牆上破洞裡竟爬出一條蛇，當下她看了非常驚訝，此外搬進新家僅2周，她就陸續發現10幾條蛇，嚇得趕緊找來捕蛇專家，但她晚上依舊無法安心睡覺。

根據《紐約郵報》報導，42歲霍爾（Amber Hall）成年後就一直想買房子，所以非常努力工作，前陣子終於存夠錢，買了人生第一個家，搬行李到車庫時，愛犬卻突然跑到牆邊，霍爾發現對勁過去查看，發現牆上竟有2個小洞，裡面還有一條蛇在爬。

霍爾表示，她隨後找來捕蛇專家處理，起初以為問題就解決了，未料她搬進新家不到2周，至少發現10幾條蛇，「蛇的體型大到驚人，有人跟我說這些蛇應該是束帶蛇（Garter Snake），但他們從未見過這麼大條的，雖然束帶蛇無毒但有攻擊性，有時會使人引起過敏反應」。

霍爾提到，她為了清理家中的蛇，總共花了1000多美元（約新台幣3萬元），害蟲防治專家根據蛇的體型，推斷這些蛇在房子裡至少生活2年，房子底下可能有一個巢穴，霍爾一想到家中可能還有蛇，就害怕到難以入眠，「我不敢打開櫃子，怕有蛇會鑽出來，躺在床上若感覺碰到東西，我就會馬上彈起來，當初如果知道房子裡有蛇窩，我絕對不會買」。